Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров

Фото: Харьковская ОВА

Харьковская областная военная администрация ведет активную коммуникацию с международными организациями и донорами для привлечения иностранной помощи в восстановлении культурных и архитектурных памятников региона, разрушенных в результате российской агрессии

Об этом шла речь во время совещания с участием временно и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяны Бережной и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

Среди поврежденных объектов — здание "Госпрома" и Национальный литературно-мемориальный музей имени Григория Сковороды.

"Харьковская ОВА ведет активную коммуникацию с ЮНЕСКО и продолжает работу на базе Регионального офиса международного сотрудничества для привлечения иностранных партнеров к реконструкции архитектурных и культурных памятников", - сообщил Синегубов.

Отдельно участники совещания обсудили поддержку заведений культуры – театров, музеев и филармонии. Учитывая ситуацию безопасности, массовые культурные мероприятия могут проводиться только в укрытиях или безопасных пространствах.

"Работаем над формированием перечня проектов, которые позволят культурным учреждениям региона приобщиться к международной инициативе, получить необходимое оборудование или реквизит от иностранных партнеров", - отметила Татьяна Бережная.

Кроме того, учреждения культуры получат инструкции по подаче заявок в Министерство культуры для получения средств на восстановление.

