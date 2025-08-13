09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 11:25

Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров

13 августа 2025, 11:25
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Харьковская областная военная администрация ведет активную коммуникацию с международными организациями и донорами для привлечения иностранной помощи в восстановлении культурных и архитектурных памятников региона, разрушенных в результате российской агрессии

Об этом шла речь во время совещания с участием временно и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяны Бережной и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

Среди поврежденных объектов — здание "Госпрома" и Национальный литературно-мемориальный музей имени Григория Сковороды.

"Харьковская ОВА ведет активную коммуникацию с ЮНЕСКО и продолжает работу на базе Регионального офиса международного сотрудничества для привлечения иностранных партнеров к реконструкции архитектурных и культурных памятников", - сообщил Синегубов.

Отдельно участники совещания обсудили поддержку заведений культуры – театров, музеев и филармонии. Учитывая ситуацию безопасности, массовые культурные мероприятия могут проводиться только в укрытиях или безопасных пространствах.

"Работаем над формированием перечня проектов, которые позволят культурным учреждениям региона приобщиться к международной инициативе, получить необходимое оборудование или реквизит от иностранных партнеров", - отметила Татьяна Бережная.

Кроме того, учреждения культуры получат инструкции по подаче заявок в Министерство культуры для получения средств на восстановление.

Напомним, в Харьковской области продолжается системная работа по внедрению принципов безбарьерности, в частности в сфере занятости людей с инвалидностью. Всего в 2025 году в регионе уже трудоустроено 422 человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА ЮНЕСКО поддержка международные партнеры памятка памятник культурное наследие
Харьковская область и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых громад
12 августа 2025, 17:30
Работа без барьеров: на Харьковщине 422 человека с инвалидностью уже нашли работу
12 августа 2025, 15:24
Бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льготы
12 августа 2025, 14:51
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Фиктивная инвалидность в госорганах: в ДБР рассказали, сколько решений отменено
13 августа 2025, 13:47
В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплат
13 августа 2025, 13:39
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
13 августа 2025, 13:09
Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские
13 августа 2025, 12:51
Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"
13 августа 2025, 12:44
Спрятал между арбузами: на Винниччине в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар
13 августа 2025, 12:40
"Бизнес" на наркотиках: в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина
13 августа 2025, 12:26
В Кременчуге будут судить врача за смерть новорожденного ребенка
13 августа 2025, 12:01
Государство оплатит ветеранам получение нового образования
13 августа 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »