12 августа 2025, 17:30

Харьковская область и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых громад

12 августа 2025, 17:30
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
Продолжается реализация гуманитарных и безопасностных проектов совместно с ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов провел рабочую встречу с представителями Детского фонда ООН, во время которой обсудили промежуточные результаты и планы дальнейшего сотрудничества в 2025 году.

Продолжается реализация совместных гуманитарных и проектов безопасности

В центре внимания остаются вопросы поддержки социально уязвимых слоев населения, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Значительное внимание уделяется восстановлению опорных медицинских учреждений, обустройству защитных укрытий, а также подготовке к отопительному сезону, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для жителей региона.

Обсуждают проекты безопасности и поддержки

При поддержке Харьковской ОВА особый акцент был сделан на строительстве и вводе в эксплуатацию 38 безопасных школьных пространств, что позволит организовать офлайн или смешанное обучение для более 40 тысяч детей. Эта инициатива является одним из ключевых направлений сотрудничества с ЮНИСЕФ и направлена на создание безопасных условий для образовательного процесса в условиях войны.

Встреча представителей Харьковской ОВА и ЮНИСЕФ
Планируют инициативы на 2025 год

Также участники встречи обсудили запуск Центра защиты прав детей в Харьковской области, который реализуется совместно с органами местного самоуправления, Правительством Украины и международными партнерами.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подчеркнул важность программ обеспечения доступа к питьевой воде и гигиеническим средствам, а также проинформировал о планах привлечения дополнительного финансирования для медицинских и безопасностных проектов на территории области.

Напомним, Харьковская область активно работает над созданием безопасных условий для обучения детей в прифронтовом регионе. Ранее сообщалось, что в области возводят 38 подземных школ и модернизируют существующие заведения с учетом новых стандартов безопасности.

