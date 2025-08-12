10:18  12 августа
12 августа 2025, 14:51

Бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льготы

12 августа 2025, 14:51
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской ОВА состоялось заседание платформы "Диалог власти и бизнеса", где обсудили вызовы и возможности развития розничной торговли в условиях военного положения

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

К обсуждению, которое прошло под председательством начальника ХОВА Олега Синегубова, присоединились представители ритейла, банков, налоговой службы, областного центра занятости и других учреждений. По его словам, бизнес Харьковской области работает в условиях, приближенных к боевым действиям, что создает дополнительные трудности по сравнению с другими регионами.

Заседание платформы "Диалог власти и бизнеса" в Харькове

Во время встречи участники рассмотрели инструменты кредитной поддержки, особенности налогообложения для торговых предприятий, а также инициативы бизнеса по упрощению регуляторной среды. Отдельное внимание уделили вопросу обеспечения кадрами.

"На данный момент работодатели области подали в центр занятости более 14 тысяч вакансий, из которых почти 1750 — в сфере розничной торговли. Мы меняем подходы к работе — не только помогаем безработным, но и являемся партнерами для бизнеса. Предлагаем услуги по рекрутингу, профессиональной подготовке, стажировке, а также компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, ветеранов и молодежи", - сообщила заместитель директора Харьковского областного центра занятости Ольга Петренко.

Обсуждение вызовов для ритейла в условиях войны

Также предприятия Харьковской области могут воспользоваться программами поддержки - от микрогрантов на развитие бизнеса до значительных компенсаций для перерабатывающих предприятий, пострадавших от войны. Среди актуальных инициатив бизнеса - предложение сократить продолжительность комендантского часа, чтобы ритейл мог работать более эффективно. При поддержке Харьковской ОВА этот вопрос будет рассматриваться с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области реализуют крупнейший в Украине проект по созданию безопасных условий в школах. В то же время в области модернизируют учебные заведения и больницы, внедряя современные решения с учетом военных реалий.

Напомним, недавно в селе Рокитное Нововодолажской общины заработала новая модульная амбулатория. Она будет обслуживать более 1500 человек — жителей двух сел, а также более 500 внутренне перемещенных лиц, в том числе 112 детей.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
