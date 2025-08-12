10:18  12 августа
12 августа 2025, 15:24

Работа без барьеров: на Харьковщине 422 человека с инвалидностью уже нашли работу

12 августа 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области продолжается системная работа по внедрению принципов безбарьерности, в частности в сфере занятости людей с инвалидностью. Это направление является одним из приоритетных в деятельности областной военной администрации

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

"Мы координируем действия с органами местного самоуправления, центрами занятости и работодателями для достижения конкретного результата - реального трудоустройства наших граждан с инвалидностью", - подчеркнул начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, Харьковский филиал областного центра занятости имеет инклюзивный коворкинг, приспособленный для нужд лиц с инвалидностью:

  • установлены пандусы,
  • кнопки вызова персонала,
  • специальные компьютеры со шрифтом Брайля,
  • устройства для людей с нарушениями зрения и слуха.

Посетители могут самостоятельно получить консультации, составить резюме, пройти профориентационное тестирование.

По словам директора филиала Натальи Гринь, с начала 2025 года в центр обратились 595 человек с инвалидностью, из которых трудоустроено 42.

Активно поддерживают и ветеранов войны — им предоставляют статус безработного, организуют обучение, предоставляют психологическую помощь и гранты на заведение собственного дела.

Всего в 2025 году на Харьковщине уже трудоустроено 422 человека с инвалидностью.

Также государство поддерживает работодателей, создающих условия для таких работников: в рамках компенсационной программы предусмотрено возмещение расходов на обустройство рабочих мест до 120 тыс. грн для первой группы инвалидности и до 80 тыс. грн для второй. В этом году такой возможностью воспользовались 32 работодателя Харьковского района.

Харьковская ОВА и дальше планирует расширять инклюзивные возможности в регионе, делая безбарьерность неотделимой частью общественного развития.

Напомним, ныне Харьковская ОВА и ЮНИСЕФ реализуют проект и по подготовке специалистов по специальному образованию. Сейчас в регоне зарегистрировано 7,2 тысяч детей с инвалидностью и более 13,7 тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

Харьковская область Харьковская ОВА безбарьерность трудоустройство поддержка работодатели консультации
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
