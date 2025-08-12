Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области продолжается системная работа по внедрению принципов безбарьерности, в частности в сфере занятости людей с инвалидностью. Это направление является одним из приоритетных в деятельности областной военной администрации

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

"Мы координируем действия с органами местного самоуправления, центрами занятости и работодателями для достижения конкретного результата - реального трудоустройства наших граждан с инвалидностью", - подчеркнул начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, Харьковский филиал областного центра занятости имеет инклюзивный коворкинг, приспособленный для нужд лиц с инвалидностью:

установлены пандусы,

кнопки вызова персонала,

специальные компьютеры со шрифтом Брайля,

устройства для людей с нарушениями зрения и слуха.

Посетители могут самостоятельно получить консультации, составить резюме, пройти профориентационное тестирование.

По словам директора филиала Натальи Гринь, с начала 2025 года в центр обратились 595 человек с инвалидностью, из которых трудоустроено 42.

Активно поддерживают и ветеранов войны — им предоставляют статус безработного, организуют обучение, предоставляют психологическую помощь и гранты на заведение собственного дела.

Всего в 2025 году на Харьковщине уже трудоустроено 422 человека с инвалидностью.

Также государство поддерживает работодателей, создающих условия для таких работников: в рамках компенсационной программы предусмотрено возмещение расходов на обустройство рабочих мест до 120 тыс. грн для первой группы инвалидности и до 80 тыс. грн для второй. В этом году такой возможностью воспользовались 32 работодателя Харьковского района.

Харьковская ОВА и дальше планирует расширять инклюзивные возможности в регионе, делая безбарьерность неотделимой частью общественного развития.

Напомним, ныне Харьковская ОВА и ЮНИСЕФ реализуют проект и по подготовке специалистов по специальному образованию. Сейчас в регоне зарегистрировано 7,2 тысяч детей с инвалидностью и более 13,7 тысяч детей с особыми образовательными потребностями.