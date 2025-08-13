Відновлення культурної спадщини Харківщини: влада залучає міжнародних партнерів

Фото: Харківська ОВА

Харківська обласна військова адміністрація веде активну комунікацію з міжнародними організаціями та донорами для залучення іноземної допомоги у відновленні культурних та архітектурних пам'яток регіону, зруйнованих внаслідок російської агресії

Про це йшлося під час наради за участі тимчасово в.о. Міністерки культури і стратегічних комунікацій Тетяни Бережної та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, передає RegioNews.

Зазначається, що серед пошкоджених об'єктів — будівля "Держпрому" та Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди.

"Харківська ОВА веде активну комунікацію з ЮНЕСКО та продовжує роботу на базі Регіонального офісу міжнародного співробітництва для залучення іноземних партнерів до реконструкції архітектурних та культурних пам’яток", — повідомив Синєгубов.

Окремо учасники наради обговорили підтримку закладів культури — театрів, музеїв та філармонії. З огляду на безпекову ситуацію, масові культурні заходи можуть проводитись лише в укриттях або безпечних просторах.

"Працюємо над формуванням переліку проєктів, що дозволять культурним установам регіону долучитися до міжнародної ініціативи, отримати необхідне обладнання або реквізит від іноземних партнерів", — зазначила Тетяна Бережна.

Окрім того, заклади культури отримають інструкції щодо подання заявок до Міністерства культури для отримання коштів на відновлення.

