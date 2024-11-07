В Украине объявили подозрение российскому генералу, отдавшему приказ об ударе по музею Сковороды

фото: СБУ

Украинские правоохранители собрали доказательства преступления российского генерал-майора Дениса Кульша. Он приказал военным ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По материалам правоохранителей, 6 мая 2022 года по приказу Кульша оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области.

Для огневого поражения оккупанты подняли в воздух истребитель Су-35С, выпустивший по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.

Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено.

"Сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в 2022 году российские оккупанты одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом.

В июле этого года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение подчиненному Денису Кульшу – российскому полковнику Ивану Панченко, непосредственно командовавшему ракетным ударом по музею Сковороды.