В Украине объявили подозрение российскому генералу, отдавшему приказ об ударе по музею Сковороды
Украинские правоохранители собрали доказательства преступления российского генерал-майора Дениса Кульша. Он приказал военным ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
По материалам правоохранителей, 6 мая 2022 года по приказу Кульша оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области.
Для огневого поражения оккупанты подняли в воздух истребитель Су-35С, выпустивший по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.
Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено.
"Сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, что в 2022 году российские оккупанты одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом.
В июле этого года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение подчиненному Денису Кульшу – российскому полковнику Ивану Панченко, непосредственно командовавшему ракетным ударом по музею Сковороды.