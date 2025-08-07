12:43  07 августа
07 августа 2025, 14:56

Прифронтовая Купянщина нашла 12 партнеров в Украине и за рубежом для совместных проектов

07 августа 2025, 14:56
фото: Харьковская ОВА
Купянский район наладил партнерские отношения с 12 общинами как в Украине, так и за ее пределами. В частности, среди международных партнеров – города из США, Италии и Польши. Сотрудничество позволяет реализовывать важные совместные инициативы: оздоровление детей, помощь военным, поддержка переселенцев и культурный обмен

Об этом сообщила Харьковская ОВА во время встречи в рамках третьей волны национального проекта "Бок о бок: сплоченные общины", передает RegioNews.

В мероприятии приняли участие общины-форпосты Харьковщины и партнеры из Тернопольской, Кировоградской, Волынской, Киевской и Полтавской областей.

По словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, с начала года более 300 детей из Купянщины побывали в общинах-партнерах в западных регионах страны.

"Мы благодарны за весомую поддержку, которая помогает нашим общинам в реинтеграции, восстановлении и адаптации переселенцев", - отметил он.

Сейчас 45 общин Харьковщины готовятся заключить партнерства с 63 общинами из других регионов Украины.

Встреча по третьей волне национального проекта "Бок о бок: сплоченные общины"

Харьковская ОВА отмечает, что развитие партнерств — как внутри страны, так и с международными общинами — является приоритетом региона и находится на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова.

Напомним, в Харьковской области продолжается реализация проекта по усилению инклюзивного образования при поддержке международных партнеров.

Ранее в Харькове при поддержке ЮНИСЕФ открыли новый учебный класс "Школы супергероев" для детей, находящихся на лечении.

