07 серпня 2025, 14:56

Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів

07 серпня 2025, 14:56
Читайте также
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Куп'янський район налагодив партнерські відносини з 12 громадами — як в Україні, так і за її межами. Зокрема, серед міжнародних партнерів — міста зі США, Італії та Польщі. Співпраця дозволяє реалізовувати важливі спільні ініціативи: оздоровлення дітей, допомога військовим, підтримка переселенців та культурний обмін

Про це повідомила Харківська ОВА під час зустрічі в межах третьої хвилі національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади", передає RegioNews.

У заході взяли участь громади-форпости Харківщини та партнери з Тернопільської, Кіровоградської, Волинської, Київської та Полтавської областей.

За словами начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, від початку року понад 300 дітей із Куп’янщини побували в громадах-партнерах у західних регіонах країни.

"Ми вдячні за вагому підтримку, яка допомагає нашим громадам у реінтеграції, відбудові й адаптації переселенців", — зазначив він.

Наразі 45 громад Харківщини готуються укласти партнерства з 63 громадами з інших регіонів України.

Зустріч щодо третьої хвилі національного проєкту"Пліч-о-пліч: згуртовані громади"

Харківська ОВА наголошує, розвиток партнерств — як всередині країни, так і з міжнародними громадами — є пріоритетом регіону й перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Нагадаємо, у Харківській області триває реалізація проєкту з посилення інклюзивної освіти за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше у Харкові за підтримки ЮНІСЕФ відкрили новий навчальний клас "Школи супергероїв" для дітей, які перебувають на лікуванні.

