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23 июля 2025, 13:34

Харьковщина развивает инклюзивное образование при поддержке европейских партнеров

23 июля 2025, 13:34
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фото: Харьковская ОВА
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В Харьковской области продолжается реализация проекта по усилению инклюзивного образования при поддержке международных партнеров

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова заместитель председателя Вита Ковальская вместе с представителями ЮНИСЕФ и Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды провела совещание по проекту "Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в Харьковской области".

В мероприятии приняли участие заместители руководителей общин, руководители управлений образования, специалисты и представители заведений, предоставляющих коррекционно-развитые услуги детям с ООП.

Вита Ковальская подчеркнула, что обеспечение равных и безбарьерных возможностей для обучения детей в условиях войны – это приоритетная задача лично подконтрольная начальнику ОВА. Общины призывают создавать условия для работы мотивированных специалистов и специалистов.

В ходе совещания обсудили ключевые вопросы, касающиеся комплектования учебных заведений детьми из ООП, обеспечения инклюзивно-ресурсных центров специализированным оборудованием, а также организации работы специалистов в общинах.

Отдельное внимание было уделено подготовке специалистов, обучающихся за средства областного бюджета в ХНПУ им. Г.С. Сковороды и вопросом оптимального распределения отпусков педагогов в летний период, чтобы не нарушать предоставление коррекционных услуг.

Проект ЮНИСЕФ завершится в декабре 2025 в первых 20 общинах, представителей общин призвали активизировать работу над решением проблем на местах. С 1 января 2026 проект стартует в следующих 23 общинах.

Как изветсно, Харьковская ОВА, районные и городские военные администрации, а также местные советы активно углубляют сотрудничество с европейскими партнерами. Именно международная поддержка является ключевым фактором успеха в развитии современной и качественной системы инклюзивного образования.

Напомним, в Харькове при поддержке ЮНИСЕФ открыли новый учебный класс "Школы супергероев" для детей, находящихся на лечении.

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