Молодые предприниматели Харьковщины могут получить грант на повышение квалификации

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В Харьковской области молодые предприниматели могут получить грант на собственное дело от CORE

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

"Цель данной программы – поддержать профессиональное развитие молодежи, ведущей собственное дело во время войны. Отобранные участники могут бесплатно получить необходимые для развития бизнеса знания и навыки", - говорится в сообщении.

Программа оказывает грантовую помощь лицам в возрасте 18-35 лет, которые отвечают следующим критериям:

- являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);

- являются лицами, чье жилье разрушено или повреждено в результате боевых действий;

- проживают в регионах, граничащих с линией фронта;

– являются молодыми людьми с инвалидностью или имеют членов домохозяйства с инвалидностью;

- имеют на содержании несовершеннолетних детей и/или пожилых людей (60 лет и старше);

- участвовали в боевых действиях;

- имеют хронические социально-опасные заболевания (и их дети);

- являются членами домохозяйства, потерявшего кормильца в результате военных действий.

Сумма финансирования составляет до 30000 грн. Программа действует на неизменной базе.

Подать заявление на участие в программе можно по ссылке.

Программа действует при поддержке Харьковской ОВД.

Напомним, в Харьковской области, при содействии ХОВА, предприниматели получат микрогранты на развитие бизнеса. Наиболее популярные направления бизнеса среди участников программы – торговля и ремонт авто, гостинично-ресторанная дело и перерабатывающая промышленность.