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В Харькове при поддержке ЮНИСЕФ открыли новый учебный класс «Школы супергероев» для детей, находящихся на лечении. Также представители Харьковской ОВА и ЮНИСЕФ ознакомились с другими инициативами по развитию инклюзивного образования в регионе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Купянского РВА.

Заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская, председатель Координационного центра по развитию семейного воспитания Ирина Тулякова и представители ЮНИСЕФ посетили Харьковскую городскую больницу №16. Там состоялось открытие второго учебного класса "Школы супергероев" – государственного учреждения, оказывающего образовательные услуги детям, находящимся на лечении.

Проект реализуется в рамках инициативы "Без барьеров" под патронатом первой леди Елены Зеленской и при поддержке ЮНИСЕФ. По словам Виты Ковальской, в планах открыть еще один учебный центр на базе Харьковской областной детской клинической больницы.

"Продолжаем создавать условия для всестороннего развития детей Харьковской области, привлекая международных партнеров и объединяя усилия на уровне общин и районов", – отметила Вита Ковальская.

"Школа супергероев" в городской больнице №16 работает с декабря 2021 года, но из-за начала полномасштабного вторжения ее деятельность была временно приостановлена и возобновлена в конце 2022 года. Сейчас в центре работают семь специалистов: учитель начальных классов, ассистент, воспитатель, методист, практический и заведующий. Также есть учителя-предметники: математика, украинский язык и литература, английский язык, география, биология и физика.

По состоянию на 15 ноября в центре обучаются около 50 детей, находящихся на стационарном лечении. В течение сентября-октября этого учебного года образовательные услуги получил 161 ребенок, проведено 1253 урока.

Также в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды представили проект "Укрепление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями в Харьковской области". По инициативе Харьковской ОВА проект реализуется благотворительным фондом "Харьков с тобой" в сотрудничестве с ХНПУ им. Г.С. Сковороды и общественной организацией "Сообщество неравнодушных "Действие". Этапы проекта включают: определение потребностей детей с особыми образовательными потребностями, предоставление им коррекционно-развитых услуг, создание инклюзивной среды для обучения и проведение образовательных курсов для семей таких детей. В проекте уже участвуют 2173 ребенка из 20 громад области. Также на базе ХНПУ им. Г. С. Сковороды открыта лаборатория специального и инклюзивного образования, а для 10 кабинетов инклюзивно-ресурсных центров начали закупать оборудование.

Кроме того, представители ЮНИСЕФ вместе с чиновниками ХОВА посетили Харьковскую областную детскую библиотеку. Там создано молодежное пространство ESTEAM-лаборатория "Ko_Laba", которая оборудована новейшей техникой для работы и творчества. Кроме того, на базе библиотеки также действует студия звукозаписи, где молодежь может бесплатно создавать подкасты, музыкальные треки и другой контент. Все оборудование бесплатно для посетителей библиотеки.

Напомним, Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА воспитатели детсадов региона прошли соответствующее обучение в столице. Их учили, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов.