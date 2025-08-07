12:43  07 августа
07 августа 2025, 13:26

Новое партнерство с США: Харьковщина расширяет международное сотрудничество

07 августа 2025, 13:26
Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. Соглашение предусматривает развитие партнерских связей в сфере безопасности, восстановления, гуманитарной поддержки и обмена опытом

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

По словам заместителя начальника ХОВА Евгения Иванова, международное сотрудничество – одно из ключевых направлений работы администрации в условиях войны.

Ярким примером такого сотрудничества стала деятельность Купянской городской военной администрации, уже наладившая партнерство с городами в США, Италии и Польше.

Совместно с международными общинами Купянщина реализует инициативы по поддержке внутренне перемещенных лиц, помощи защитникам и оздоровлению детей.

Сейчас 45 общин Харьковщины принимают участие в третьей волне проекта "Бок о бок" и планируют углублять связи с партнерами не только в Украине, но и за ее пределами.

Как подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов, поддержка международных партнеров – это залог устойчивого восстановления и адаптации региона к условиям военного времени.

Напомним, одним из примеров такого взаимодействия стала очередная гуманитарная миссия некоммерческой организации Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation в Изюме. В городе недавно состоялась раздача гуманитарной помощи жителям, а также многодетным семьям, оказавшимся в тяжелом положении из-за войны.

