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06 августа 2025, 13:55

Поддержка прифронтовых регионов: бюджетникам Харьковщины готовят повышение зарплат

06 августа 2025, 13:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правительство прорабатывает механизм повышения заработных плат для работников образования, медицины и государственных служащих в прифронтовых и приграничных регионах, в частности на Харьковщине

Об этом в ходе визита в Харьков сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Отмечается, что этот вопрос был поднят при содействии Харьковской областной военной администрации во время встречи главы государства с представителями местного бизнеса, образовательных учреждений, медицинского, волонтерского и ветеранского сообществ.

Глава государства также поблагодарил ветеранов, медиков, коммунальщиков, учителей, волонтеров и всех жителей Харьковщины за устойчивость во время войны, а бизнеса - за поддержку Украины, ее экономического потенциала и рабочие места для людей.

Напомним, Харьковская областная военная администрация продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан. ОВА совместно с ЮНИСЕФ реализует в области пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.

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