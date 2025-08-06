Поддержка прифронтовых регионов: бюджетникам Харьковщины готовят повышение зарплат

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Правительство прорабатывает механизм повышения заработных плат для работников образования, медицины и государственных служащих в прифронтовых и приграничных регионах, в частности на Харьковщине

Об этом в ходе визита в Харьков сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Отмечается, что этот вопрос был поднят при содействии Харьковской областной военной администрации во время встречи главы государства с представителями местного бизнеса, образовательных учреждений, медицинского, волонтерского и ветеранского сообществ.

Глава государства также поблагодарил ветеранов, медиков, коммунальщиков, учителей, волонтеров и всех жителей Харьковщины за устойчивость во время войны, а бизнеса - за поддержку Украины, ее экономического потенциала и рабочие места для людей.

Напомним, Харьковская областная военная администрация продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан. ОВА совместно с ЮНИСЕФ реализует в области пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.