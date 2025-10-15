01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
15 октября 2025, 07:11

Новые потери в Донецкой области: россияне захватили сразу три населенных пункта

15 октября 2025, 07:11
Карта DeepState
Аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области – Перестройку, Комар и Мирное, которые расположены на Новопавловском направлении

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на данные DeepState.

По информации из их отчета, обнародованного в ночь на 15 октября, враг также продвинулся в районах вблизи Ивановки и Воскресенки.

Еще 14 октября аналитики отмечали сложную ситуацию на этом отрезке фронта из-за трудностей с логистикой и изменения в направлениях атак противника, из-за чего удержание позиций стало значительно сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку. В то же время, официальные источники опровергают заявления РФ о захвате других сел в регионе.

Украинские оборонные структуры объясняют схожие заявления российской стороны информационными операциями. По их словам, такие сообщения направлены на распространение паники среди населения и на создание иллюзии успеха российского наступления.

