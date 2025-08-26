13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 15:30

Россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку

26 августа 2025, 15:30
Фото: DeepState
Речь идет об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов на Днепропетровщине – Запорожского и Новогеоргиевки

Об этом сообщает аналитический проект Deep State, передает RegioNews.

Эти данные отображены на обновленной интерактивной карте боевых действий.

В то же время официальные источники опровергают заявления рф о захвате других сел в регионе. В частности, в Министерстве обороны рф ранее заявили о якобы контроле над Филией. Однако фото- или видеодоказательств так и не предоставили. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что состоянием на 24 августа населенный пункт остается под контролем Украины. Украинские военные отразили десятки штурмовых действий на Покровском направлении, в том числе и в районе Филии.

По данным DeepState, враг совершил продвижение на участках фронта, граничащих с Днепропетровской областью. Наиболее заметные изменения отмечают в районе села Алексеевка Донецкой области и вблизи Зеленого Поля, расположенного на стыке трех регионов - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Также фиксируется активность в направлении села Темировка в Запорожье.

Украинские оборонные структуры объясняют схожие заявления российской стороны информационными операциями. По их словам, такие сообщения направлены на распространение паники среди населения и на создание иллюзии успеха российского наступления.

Днепропетровская область фронт линия фронта оккупанты DeepState Карта захват оккупация
