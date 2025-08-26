Фото: DeepState

Эти данные отображены на обновленной интерактивной карте боевых действий.

В то же время официальные источники опровергают заявления рф о захвате других сел в регионе. В частности, в Министерстве обороны рф ранее заявили о якобы контроле над Филией. Однако фото- или видеодоказательств так и не предоставили. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что состоянием на 24 августа населенный пункт остается под контролем Украины. Украинские военные отразили десятки штурмовых действий на Покровском направлении, в том числе и в районе Филии.

По данным DeepState, враг совершил продвижение на участках фронта, граничащих с Днепропетровской областью. Наиболее заметные изменения отмечают в районе села Алексеевка Донецкой области и вблизи Зеленого Поля, расположенного на стыке трех регионов - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Также фиксируется активность в направлении села Темировка в Запорожье.

Украинские оборонные структуры объясняют схожие заявления российской стороны информационными операциями. По их словам, такие сообщения направлены на распространение паники среди населения и на создание иллюзии успеха российского наступления.