13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
14:16  24 августа
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 16:25

РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле

24 августа 2025, 16:25
Фото: иллюстративное
Официальные заявления рф о якобы захвате не подтверждаются проверенными источниками

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские войска отразили атаки российских сил в ряде населенных пунктов, среди которых и Филия, передает RegioNews.

Министерство обороны россии 24 августа обнародовало сообщение об "освобождении" населенного пункта подразделениями группировки "Центр" в результате наступательных действий. При этом никаких фото- или видеодоказательств оккупанты не предоставили.

По данным интерактивной карты DeepState, по состоянию на 24 августа Филия остается под контролем Украины. Обновление карты в ночь на День Независимости не зафиксировало изменений в районе села. Аналитики отмечают, что российские силы предпринимали попытки продвижения вблизи Вольного Поля Каменского и в Плавнях, но не достигли Филии. Украинские войска отбросили противника в направлении Андреевки.

Село остается под контролем Украины

Генеральный штаб ВСУ подтвердил оперативную информацию по состоянию на 08:00 24 августа. По их данным, на Покровском направлении было остановлено 52 штурмовых действия российских сил, в том числе и вблизи Филии. Карты Генштаба также фиксируют населенный пункт под контролем Украины.

Заявления рф не подтверждаются фактами

Украинские оборонные структуры объясняют такие заявления частью информационно-психологической операции, цель которой – посеять панику среди населения и создать иллюзию успеха российского наступления.

Напомним, во время выполнения боевого задания трагически погиб пилот украинского истребителя МиГ-29. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются, ведется расследование.

21 августа 2025
