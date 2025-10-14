В Раде заявили, что до конца ноября наступит остановка боевых действий
К концу осени может наступить остановка боевых действий
Об этом заявил депутат Максим Бужанский, передает RegioNews со ссылкой на Телеграф.
"Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений", – заявил он.
По словам Бужанского, мы видели триумфальный успех Трампа в Газе. Обе стороны и ХАМАС и Израиль объявили об окончании войны.
"Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в ближайшие несколько месяцев", – добавил нардеп.
Ранее в США заявили, что война в Украине может завершиться до конца 2025 года. Это произойдет при условии, что состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным.
