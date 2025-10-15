01:30  15 жовтня
15 жовтня 2025, 07:11

Нові втрати на Донеччині: росіяни захопили одразу три населені пункти

15 жовтня 2025, 07:11
Читайте также на русском языке
Карта DeepState
Читайте также
на русском языке

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку

Про це інформує RegioNews із посиланням на дані DeepState.

За інформацією з їхнього звіту, оприлюдненого в ніч на 15 жовтня, ворог також просунувся в районах поблизу Іванівки та Воскресенки.

Ще 14 жовтня аналітики відзначали складну ситуацію на цьому відрізку фронту через труднощі з логістикою та зміни у напрямках атак противника, через що утримання позицій стало значно складнішим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни окупували два села на Дніпропетровщині – Запорізьке та Новогеоргіївку. Водночас офіційні джерела спростовують заяви РФ про захоплення інших сіл у регіоні.

Українські оборонні структури пояснюють подібні заяви російської сторони інформаційними операціями. За їхніми словами, такі повідомлення спрямовані на поширення паніки серед населення та створення ілюзії успіху російського наступу.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
