11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 16:14

Враг продвинулся на границе Днепропетровской области, - DeepState

15 августа 2025, 16:14
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий сервиса DeepState

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Российские войска осуществили продвижение на участках фронта, граничащих с Днепропетровской областью.

По их данным, оккупанты продвинулись в районе села Алексеевка Донецкой области, которое расположено вблизи границы с Днепропетровской областью. Также зафиксированы изменения позиций возле Зеленого Поля на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Карта боевых действий показывает изменения на фронте

Кроме того, продвижение врага наблюдается в районе села Темировка Запорожской области, недалеко от Зеленого Поля. Это село расположено на стыке трех регионов - Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, что делает этот участок стратегически важным.

Ранее сообщалось, что, по данным проекта DeepState, российские войска заняли более 20 квадратных километров территории на востоке Украины. Продвижение зафиксировали на четырех участках фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Днепропетровская область фронт DeepState война Донецкая область Запорожская область
