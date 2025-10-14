В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
Речь идет о Купянском районе
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"На заседании Совета обороны области приняли решение об эвакуации в принудительном порядке из детей из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 – Ольхуватской и 7 – Шевченковской территориальных общин", – говорится в сообщении.
В целом власти региона должны вывезти в более безопасные места 601 ребенка из 409 семей.
Как отмечается, решение принято в связи с обострением ситуации безопасности на Купянском направлении.
Напомним, город Купянск на Харьковщине почти полностью разрушен из-за ежедневных обстрелов. Об этом недавно сообщил начальник МВА Андрей Беседин.
