В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"На заседании Совета обороны области приняли решение об эвакуации в принудительном порядке из детей из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 – Ольхуватской и 7 – Шевченковской территориальных общин", – говорится в сообщении.

В целом власти региона должны вывезти в более безопасные места 601 ребенка из 409 семей.

Как отмечается, решение принято в связи с обострением ситуации безопасности на Купянском направлении.

Напомним, город Купянск на Харьковщине почти полностью разрушен из-за ежедневных обстрелов. Об этом недавно сообщил начальник МВА Андрей Беседин.