14 октября 2025, 17:39

Украинские войска продвинулись почти на 2 км в Донецкой области

14 октября 2025, 17:39
иллюстративное фото: из открытых источников
За последние сутки в Покровском районе украинские штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1,6 км.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского.

По его словам, несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведен поиск и уничтожение противника на территории Покровского района Донецкой области.

"Штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1,6 км", – добавил он.

Сырский особо отметил защитников из состава 33-го отдельного штурмового полка и 253-го батальона.

Как сообщалось, Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области. В результате боя были уничтожены и поражены: 1 танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни бойцов врага.

