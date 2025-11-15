В Никополе из-за попадания FPV-дрона пострадали пять человек

В Никополе Днепропетровской области днем 15 ноября в результате попадания российского FPV-дрона пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил в Telegram в.и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По предварительной информации, 60-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших - мужчины 54, 48 и 46 лет и 55-летняя женщина - получили более легкие травмы и будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки также повреждены АЗС, автомобили и мопед.

Российские обстрелы Никопольского района продолжаются ежедневно, и FPV-дроны остаются одним из наиболее опасных средств поражения, активно используемых оккупантами против гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.