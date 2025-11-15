14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
10:17  15 ноября
В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства
15:26  15 ноября
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2025, 16:51

В Никополе из-за попадания FPV-дрона пострадали пять человек

15 ноября 2025, 16:51
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Никополе Днепропетровской области днем 15 ноября в результате попадания российского FPV-дрона пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил в Telegram в.и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По предварительной информации, 60-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших - мужчины 54, 48 и 46 лет и 55-летняя женщина - получили более легкие травмы и будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки также повреждены АЗС, автомобили и мопед.

Российские обстрелы Никопольского района продолжаются ежедневно, и FPV-дроны остаются одним из наиболее опасных средств поражения, активно используемых оккупантами против гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Никополь
В больнице скончалась вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС: количество жертв обстрела Киева возросло до семи
15 ноября 2025, 12:51
В Черниговской области россияне ударили по частному двору в Корюковском районе
15 ноября 2025, 12:30
На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек
15 ноября 2025, 11:25
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 16 ноября
15 ноября 2025, 17:56
Лекарств может не стать: россияне снова уничтожили состав одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины
15 ноября 2025, 17:25
В Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам тюрьмы за развращение малолетних учениц
15 ноября 2025, 16:28
Зарплаты штукатуров в Украине выросли до 60 тысяч: кого работодатели готовы платить больше всего — аналитика OLX.ua
15 ноября 2025, 15:55
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
15 ноября 2025, 15:26
Раздача по 1000 грн населению — популистический, бесполезный ход, навеянный очередным призраком выборов весной
15 ноября 2025, 15:03
В Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками - прогноз экономиста
15 ноября 2025, 14:59
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
15 ноября 2025, 14:21
В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »