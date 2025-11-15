14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
10:17  15 листопада
В Україні стартує "Зимова підтримка": вже відсьогодні можна отримати 1 000 гривень від держави
15:26  15 листопада
73-річна вінничанка опинилася на вулиці після знесення будинку, де прожила 40 років
15 листопада 2025, 16:51

У Нікополі через влучання FPV-дрона постраждали п’ятеро людей

15 листопада 2025, 16:51
У Нікополі Дніпропетровської області вдень 15 листопада внаслідок влучання російського FPV-дрона постраждали п’ятеро мирних жителів

Про це повідомив у Telegram т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 60-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. Ще четверо постраждалих — чоловіки 54, 48 і 46 років та 55-річна жінка — отримали легші травми та лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атаки також пошкоджено АЗС, автомобілі та мопед.

Російські обстріли Нікопольського району тривають щодня, і FPV-дрони залишаються одним із найбільш небезпечних засобів ураження, які окупанти активно застосовують проти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

обстріл Нікополь
07 серпня 2025
