Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс

​​​​​​​Офис президента нашел очередной формат, посвященный расширению воздействий Банковой на регионы, а также борьбе с городским головой Киева Виталием Кличко и, в перспективе, за победу на президентских выборах-2024 самого Владимира Зеленского

​​​​​​​Офис президента нашел очередной формат, посвященный расширению воздействий Банковой на регионы, а также борьбе с городским головой Киева Виталием Кличко и, в перспективе, за победу на президентских выборах-2024 самого Владимира Зеленского

Последствия первого собрания под вывеской "Конгресс местных и региональных властей", мотивацию главных участников этого форума и его перспективы анализировал RegioNews.

Попытка отыграться за провал-2020

После фантастически успешного для "Слуги народа" и персонально Владимира Зеленского 2019 года пришел год 2020-й. В котором на местных выборах, будем называть вещи своими именами, президентская политсила провалилась. Несмотря на представленность во всех областных советах и почти во всех горсоветах областных центров, назвать успешной региональную избирательную кампанию "слуг" не поворачивается язык.

Значительно упали рейтинговые показатели власти и на общеукраинском уровне. Благодаря достаточно лояльному пока отношению к Зеленскому владельцев основных телеканалов он и его партия "Слуга народа" до сих пор возглавляют президентские и парламентские рейтинги. Но пример предшественника, которого те самые олигархические медиаактивы в 2014 году поддерживали, а в 2019-м – совсем наоборот, не может не волновать Банковую.

Поэтому в Офисе президента пришлось придумывать новые подходы, чтобы понравиться региональному электорату, особенно такому, который прислушивается к местным лидерам. Напомним, что локальные политпроекты продемонстрировали на местных выборах-2020 серьезные результаты, которые невозможно игнорировать. А лучше вообще использовать их в свою электоральную пользу.

Попытка региональной подножки Кличко

Другой проблемой Зеленского - и чем дальше, тем она выглядит серьезнее - является персона мэра Киева Виталия Кличко. Слухи о том, что именно столичный городской голова станет главным кандидатом на следующих президентских выборах от проукраинской и проевропейской части украинских избирателей, приобретают все более четкие очертания. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Банковая развернула – точнее, возобновила после определенного затишья – войну с мэрией столицы.

Взять Крещатик, 36 штурмом "зеленой" власти не удалось, хотя вариант Януковича с назначением "своего" председателя КГГА рассматривался и до сих пор рассматривается вполне серьезно. Однако очень слабые позиции в столице (кандидатка от "Слуги народа" Ирина Верещук, которую одно время видели на должности главы КГГА, набрала на мэрских выборах чуть более 5%, а партия власти провела в Киевсовет фракцию из 12 человек – это при 120 местах в общем) пока не позволили Банковой успешно завершить эту кампанию против Кличко.

Поэтому Офис президента пошел другим путем, вспомнив, что киевский градоначальник, помимо всего прочего, является еще и председателем Ассоциации городов Украины. А эта организация существует с 1992 года, и председательство в ней столичного мэра отнюдь не является автоматическим и номинальным. Поэтому Зеленский в феврале своим указом создал Конгресс местных и региональных властей, а в начале лета эта аморфная структура начала набирать реальные очертания. В СМИ даже стали появляться анонимные заявления представителей "Слуги народа" о том, что это, мол, прототип двухпалатного парламента, идею которого вынашивали еще при президентстве Леонида Кучмы. Имеем, кстати, определенный исторический намек – двухпалатный парламент в США также называется Конгрессом.

Зачем все это Садовому

Стартовал Конгресс местных и региональных властей при главе государства в Хмельницком. В крупных городах "слуги народа" не чувствуют себя уверенно, поэтому выбор этого областного центра, в котором, к тому же, основные общеукраинские политсилы находятся в более или менее равноправной ситуации, понятен. А руководит городом обломок "Cвободы" - "Команда Симчишина" во главе с популярным здесь хмельницким мэром Александром Симчишиним, который на выборах даже отказался от "свободовской" вывески. Да и сама "Свобода" отнюдь не является конкурентом для "Слуги народа".

Само по себе заседание 3 июня Палаты местных властей вышеупомянутого Конгресса не было чем-то слишком информативным - обычное чиновничье-бюрократическое собрание. Единственным действительно важным моментом стало избрание руководства этой палаты. И тут есть определенные сенсации, которые, если рассмотреть детально, являются вполне логичным следствием предыдущих ходов на всеукраинской шахматной доске.

Фото: president.gov.ua

Новоиспеченную организацию под эгидой президента возглавил Андрей Садовый. С одной стороны, для политика, который еще в начале 2019 года пафосно шел в президенты – это ход на понижение. Конгресс местных и региональных властей создается Банковой и вся его жизнь, короткая или долгая, будет находиться под Банковой. Соответственно, на реальные первые роли рассчитывать даже главе одной из его палат будет непросто.

С другой стороны, мэру Львова сейчас не до всеукраинских горизонтов. После провала его "Самопомочі" на местных выборах – даже во Львове, что уже говорить об Украине в целом – господину городскому голове приходится вести непростую, порой холодную, порой горячую войну с оппонентами. Прежде всего, с "Європейською солідарністю". В последнее время "ЄС" и Садовый вроде бы прекратили активные боевые действия, но это временное перемирие как началось, так же может и завершиться буквально в любую минуту.

Поэтому Садовый был в известной степени вынужден обратиться за поддержкой к Банковой. А у Офиса президента такой (пока) мощный союзник в западной столице просто необходим – даже во Львовском облсовете "слуги" не играют серьезной роли, а городской совет вообще стал недосягаемым для президентской партии рубежом. В целом у "Слуги народа" на Львовщине традиционно слабые позиции, а Садовому во Львове, по сути, не на кого опереться. В такой ситуации его председательство в одной из палат "двухпалатного парламента" Зеленского становится выгодным для обеих сторон.

Зачем все это Филатову и Сухомлину

Заместителями Садового в Палате местных властей стали еще два интересных персонажа - мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Главными в этой истории являются партбилеты обоих градоначальников: и Филатов, и Сухомлин представляют партию "Пропозиція", которая на местных выборах-2020 решила сыграть роль "третьей силы". Поэтому Филатов, несмотря на поддержку на президентских выборах-2019 Петра Порошенко, в 2020 году таки нашел общий язык с новым хозяином главного кабинета на Банковой.

Подтверждением этому стало назначение в декабре прошлого года председателем Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, который при президентстве Порошенко занимал эту же должность, а на выборах-2020 в Днепропетровский облсовет шел во главе списка "Пропозиції". Поэтому де-факто Зеленский сдал весь регион Филатову и его компаньону Геннадию Корбану, слишком усилив их позиции. Кстати, у дуэта Филатов-Корбан в последнее время обострились, как и у самого президента, отношения с олигархом Игорем Коломойским, следовательно и здесь Банковая тоже нащупала общую выгоду.

А у Сухомлина в Житомире сотрудничество с Офисом президента оказалось в другой формализации – "слуги" получили ключевую должность секретаря Житомирского горсовета. Поэтому можно уже говорить, что президентская партия и партия "Пропозиція" будут брать взаимное активное участие в развитии Конгресса местных и региональных властей, чья вторая палата из глав ОГА и облсоветов будет заседать на этой неделе, между прочим, как раз в Днепре. И еще один символический момент - до Кличко Ассоциацию городов десять лет возглавляли именно днепровцы (мэр областного центра Иван Куличенко и глава Кривого Рога Юрий Вилкул). Поэтому для Филатова и Ко, в отличие от Садового, это, наоборот – трамплин наверх.

Чем все это завершится

Полтора года назад Зеленский в интервью CNN отметился фразой, которая стала крылатой: "У меня нет времени думать стратегически". В дальнейшем он успешно подтверждал свою стратегическую беспомощность, сделав ставку на тактические, одномоментные шаги – дергаясь от одного берега к другому. Популистский форум "Украина 30", проведение которого на некоторое время вообще было поставлено на паузу, и еженедельные санкционные перфомансы от СНБО стали отличной иллюстрацией всех этих попыток удержать рейтинг, который вытекал сквозь президентские пальцы.

Новая структура в виде Конгресса местных и региональных властей, которая пока выглядит привлекательной, по крайней мере, для новоиспеченных ее руководителей, тоже является таким тактическим шагом – в борьбе за регионы, в борьбе с Кличко. В конце концов, в борьбе за второй президентский срок. Кстати, как заявил недавно мэр Киева в интервью "Радио Свобода", никакого приглашения на заседание этого Конгресса при президенте он не получал. Но внимательно наблюдал за ходом конференции в Хмельницком по онлайн-связи. Поэтому есть все основания рассчитывать на определенные ответные ходы уже со стороны Кличко и возглавляемой им Ассоциации городов.

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