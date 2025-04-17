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Жителя Черновицкого района признали виновным в совершении сексуального насилия в отношении детей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Трех девочек изъяли из семьи и поместили в детский приют в связи с невыполнением родителями обязанностей по воспитанию детей. В результате работы с психологом установлено, что отец совершал по отношению к ним сексуальное насилие.

Свою вину в суде злоумышленник признал полностью. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Напомним, на Буковине осудили мужчину, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. Девушка родила от него ребенка.