Трагедия на Полтавщине: кирпичная стена обрушилась и убила мужчину
Трагический случай произошел днем 15 апреля в селе Чечелево Кременчугского района. Местные жители обнаружили тело и вызвали на место происшествия правоохранителей
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
По данным следствия, погибший ― мужчина 1989 года рождения. Вероятно, он разбирал полуразрушенное здание и на него обрушилась стена.
"Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее в селе Сновидовичи в Ровенской области на местной свалке 13-летний мальчик погиб в результате обвала песка.
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