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17 апреля 2025, 05:19

Трагедия на Полтавщине: кирпичная стена обрушилась и убила мужчину

17 апреля 2025, 05:19
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фото: Нацполиция
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Трагический случай произошел днем 15 апреля в селе Чечелево Кременчугского района. Местные жители обнаружили тело и вызвали на место происшествия правоохранителей

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По данным следствия, погибший ― мужчина 1989 года рождения. Вероятно, он разбирал полуразрушенное здание и на него обрушилась стена.

"Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в селе Сновидовичи в Ровенской области на местной свалке 13-летний мальчик погиб в результате обвала песка.

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смерть следствие инцидент Полтавская область трагедия обвал стена
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