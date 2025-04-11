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Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
11 апреля 2025, 14:18

Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева

11 апреля 2025, 14:18
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На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, констатировало неприятный для себя и всего правительства факт
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, констатировало неприятный для себя и всего правительства факт
фото: из открытых источников
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Чернышев и Минединства. Как они нашли друг друга

В декабре 2024 года в украинском правительстве появилось новое министерство – национальное единство. Оно было создано в результате переименования Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Логика появления/переименования более или менее очевидна – после начала полномасштабной войны из Украины уехало большое количество граждан, которых так или иначе нужно возвращать. А реинтеграция временно оккупированных территорий сейчас, мягко говоря, не ко времени – особенно ввиду того, что к оккупированным ранее добавились новые, и ситуация меняется буквально в реальном времени.

С другой стороны, новая вывеска максимально неконкретна, хотя и вполне в стиле нынешних государственных и окологосударственных вывесок (вспомните пункты обогрева во время зимних проблем энергосистемой, которые пафосно обозвали "Пунктами несокрушимости"). А еще под такую вывеску можно запихнуть, по большому счету, что угодно – потому что работой над национальным единством можно оправдать разнообразную деятельность. Как тут не упомянуть другое легендарное сокращение – избирательный блок ЗаЕдУ ("За Единую Украину"), из которого впоследствии вышла Партия регионов, которая привела Украину к совершенно противоположным названию последствий, расколу украинского общества, а впоследствии и потере части территорий.

Возглавил Минединства Алексей Чернышев, человек не очень публичный, но, как утверждают СМИ, очень близок к нынешнему президенту (по неофициальной информации, его и Владимира Зеленского супруги имеют теплые дружеские отношения, которые в условиях функционирования властной системы, основанной прежде всего на принципе личной лояльности). Настолько близка, что летом 2021-го даже появились слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля – вот его тогда якобы должен был заменить именно Чернышев, занимавший тогда должность министра развития общин и территорий. А это министерство было не просто, потому что курировало главную довоенную идею фикс Владимира Зеленского - "Большая стройка".

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В ноябре 2022 года, когда в стране было не до "Большого строительства", Чернышев ушел с поста министра - и оказался на другой хлебной должности, главы "Нафтогаза", заменив там Юрия Витренко. А оттуда в декабре 2024-го перескочил обратно в правительство – во вновь Министерство национального единства.

Кто останется, кто вернется

По большому счету, задача у государственной структуры с такой вывеской очевидна. Возвращение домой тех миллионов украинцев, которые сбежали от войны в вынужденную эмиграцию. И здесь дело не только и не столько в каких-то патриотических лозунгах, но и в практической стороне этого вопроса. Украина – об этом специалисты говорят уже вполне уверенно – находится либо на, либо уже на грани демографической катастрофы. То есть даже после завершения или по крайней мере остановки войны и возвращения тысяч мобилизованных граждан по домам работать в Украине будет некому. А работать придется много, работы по восстановлению разрушенного войной будет очень много.

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Кроме того, украинские женщины увезли за границу большое количество детей. Что чревато еще большими проблемами в долгосрочной перспективе. К примеру – сейчас в Украине мобилизуют граждан в возрасте 50 лет, с проблемами со здоровьем, не только потому, что "в ТЦК работают кровожадные человеконенавистники", но и по сугубо практическим соображениям. Количественный показатель самому продуктивному, молодому поколению из-за глобального экономического кризиса 90-х очень низкий, поэтому приходится компенсировать эту потерю тем, кто есть. Именно поэтому еще при предыдущей власти мобилизационный возраст, возраст пребывания на военном учете был увеличен с 45 вплоть до 60 лет – это была в определенной степени вынужденная мера, как и нынешние "бусификации". А выезд нынешних детей, вплоть до 17-летнего возраста, будет означать, что через 10-15-20 лет процент молодежи в украинском обществе будет еще ниже.

Именно на возвращение этих граждан и должно работать Министерство национального единства. Но – буквально несколько дней назад сам Алексей Чернышов заявил, что в Украину в течение шести месяцев после завершения войны вернутся только около 30% уехавших. Учитывая общие цифры, которые хоть и не стопроцентно точны, но более или менее достоверно передают масштабы вынужденной военной эмиграции, это очень серьезный показатель.

Столько украинцев, скорее всего, останется в Европе и других регионах мира навсегда. И с этим ничего не поделаешь, такое переживали все страны, накрывшиеся волной войны или долгосрочного кризиса – например, Хорватия или Албания. Но остаются еще 40% – и это самое интересное. Эти люди, как заявил Чернышев, будут ориентироваться на экономические процессы – на послевоенное развитие Украины, на уровень зарплат и других финансовых составляющих, вплоть до наличия жилья (многие выехали из разрушенных или захваченных оккупантами населенных пунктов, поэтому им банально некуда возвращаться).

Ненужное министерство

И тут оказывается, что Министерство национального единства как таковое теряет свой смысл. Потому что украинцам не нужно никакое единство. Им нужны а) жилье; б) нормальные зарплаты. А также – строгое соблюдение закона. Потому что за три года в других странах, даже в статусе беженцев, украинцы уже успели заметить, как работают действительно действенные судебные системы, а не такие, как в Украине, где даже неправомерная мобилизация необратима – для всех, кроме господина Насирова. И возвращаться в страну, где ты совсем не уверен в том, что завтра ты не попадешь под каток какого-нибудь очередного продажного судьи, захочется далеко не всем.

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(Если взять шире – то можно говорить и о том, что часть украинцев вернулась бы и сейчас, если бы ей, этой части, объяснили, что далеко не все украинские регионы сейчас пере6 в действительно опасной зоне. Скажем, некоторые из эмигрантов до сих пор вспоминают историю с ударом "Кинжала" по Коломии возвращаться даже на Прикарпатье. Хотя, если бы власти объяснили, что это был уникальный случай, если бы рассказали честно и открыто, почему это произошло, и наказали ответственных за тот удар и погибшего тогда мальчика – часть украинских эмигрантов точно поняла, что ситуация в западных регионах отличается от того, что переживают Харьков, Запорожье и Кривой Рог. И уже сейчас можно было бы начинать возвращать украинцев домой и начинать же послевоенное развитие экономики.)

Украинцев вернет домой не Министерство национального единства, а уверенность в нынешнем и еще большем завтрашнем дне. А пока они смотрят не всю эту историю и видят только уверенность в завтрашнем дне самого министра единства. Потому что на днях стало известно, что именно Алексей Чернышев стал самым богатым украинским чиновником – получив в прошлом году третьего года войны 37,3 млн грн доходов.

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И украинцам за границей, поверьте, будет все равно, законны или незаконны эти источники доходов (конечно же, законные – кто вносит незаконные в официальную декларацию). Они увидят только то, что хотят увидеть. Что им предлагают вернуться по большому счету в неизвестность. А вот у того, кто предлагает все нормально. Поэтому для 40% (а, может, и части из тех 30%, которые на словах готовы ехать домой), вывод будет вполне очевиден. Хотя декларация самого Чернышева здесь и не станет главным фактором. Но как дополнительный аргумент – сработает безотказно.

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