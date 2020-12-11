Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет

Во Львовский областной совет прошли депутаты от девяти партий. Казалось, что найти необходимый консенсус при столь пестром составе партийным вождям будет нелегко. Однако коалиционный альянс сформировался тут на удивление быстро, хоть и принес свои сюрпризы

Во Львовский областной совет прошли депутаты от девяти партий. Казалось, что найти необходимый консенсус при столь пестром составе партийным вождям будет нелегко. Однако коалиционный альянс сформировался тут на удивление быстро, хоть и принес свои сюрпризы

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем ситуацию, сложившуюся после выборов-2020 на Львовщине.

Официальная обертка

Как мы и прогнозировали, первое место по итогам выборов во Львовский облсовет получила "Европейская солидарность", чьи набранные 30,82% голосов конвертировались в 28 мандатов. По девять депутатов - во фракциях "Слуги народа" и "Самопомочи", по семь депутатских мест - у "Батькивщины" и "Голоса", а еще четыре партии - "Свобода", Украинская галицкая партия", "За майбутне" и Народный рух Украины - имеют теперь фракции в шесть членов каждая.

Как видим, чтобы получить большинство в облсовете из 84 мест, нужно было собрать под крыло коалиции не менее 43 "штыка". Несмотря на первенство "ЕС", право партии пятого президента стать маткой будущего альянса сразу попытались поставить под сомнение. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий выступил с заявлением, в котором отметил, что партия "Слуга народа" также имеет возможность сформировать свою коалицию. Как выяснилось позже, таким образом президентская партия пыталась создать переговорную позицию и небезуспешно.

При этом местные лидеры "Евросолидарности" публично разошлись во взглядах на свою потенциальную совместимость со "слугами". Один из них, глава старого состава облсовета Александр Ганущин заявил, что видит будущее депутатское большинство прежде всего в объединении с "Батькивщиной", "Голосом", Народным рухом Украины и Украинской галицкой партией. А вот фракции "Самопомочи", "Слуги народа" и "Свободы" попали в число принципиально неподходящих партнеров для "ЕС". "Не может быть никаких договоренностей с теми, с кем не по пути. То есть при формировании большинства исключено сотрудничество со "слугами", - особенно подчеркнул Ганущин.

В то же время лидер областной партячейки, бывший глава ОГА Олег Синютка, проигравший намедни мэрскую гонку во Львове Андрею Садовому, допустил участие представителей местной "ЗеКоманды" в формировании будущей областной коалиции. Отметим также, что политсовет Украинской галицкой партии обнародовал заявление о том, что отказывается входить в союз с "Европейской солидарностью", впрочем, позже выяснилось, что представители УГП в облсовете явно проигнорировали это заявление. Казалось, что Львовщину ждет длительная и непростая коалициада, но напускной политический туман начал рассеиваться уже на первой сессии.

Накануне "ЕС" подписала меморандум о сотрудничестве с четырьмя партиями, среди которых не было "Слуги народа" и "Свободы". В официальный вариант коалиции кроме "Евросолидарности" вошли "Батькивщина", "Голос", НРУ и УГП. После этого прошли выборы главы Львовского облсовета, на которых победила представительница "ЕС" Ирина Гримак. За нее проголосовало впечатляющее большинство в 61 депутат, а ее соперник - выдвиженец "Свободы" Иосиф Сытник - набрал всего 5 голосов.

Как "слуга" стал замом у "порошенковцев"

Напомним, что 39-летняя уроженка Львова Гримак уже имеет немалый опыт руководящей работы в регионе. В 2014-2015 годах она возглавляла Зализнычную райадминистрацию Львова, а с 2015-го по 2019-й была замом Синютки в ОГА. Гримак также стала первой женщиной на посту главы Львовского облсовета. "Через пять лет вы Львовскую область не узнаете", — пообещала она после избрания.

Ларчик столь убедительной победы представительницы партии Петра Порошенко раскрывался достаточно просто - "Евросолидарности" удалось сколотить гораздо более широкую коалицию, чем было объявлено официально. Ее контуры стали очевидными сразу после избрания новых заместителей главы Львовского облсовета - Евгения Гирныка из "Батькивщины" (он стал первым вице-спикером) и Юрия Холода из "Слуги народа", который до этого являлся замом руководителя Львовщины Козицкого.

Отметим, что "ЕС" аргументировала согласие передать "слугам" важную вице-спикерскую должность "европейской практикой" и необходимостью "обеспечить права оппозиции". Хотя против кандидатуры Холода публично выступили представители "Руха" и "Свободы", а также лично Александр Ганущин.

Пять на бумаге - семь в уме

Однако самое интересное произошло уже на второй сессии новоизбранного облсовета, когда депутаты делили руководящие должности в 15-ти постоянных депутатских комиссиях. Представители "ЕС" стали руководителями почти половины комиссий – семи, а самую важную - по вопросам бюджета и социально-экономического развития - возглавил мэр Винников (пригород Львова) Владимир Квурт.

Руководить еще одной ключевой комиссией - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса - будет известный в регионе бизнесмен, представляющий "ЕС", Григорий Козловский. Напомним, что президенту ФК "Рух" (этот футбольный клуб, к слову, лишь в прошлом году официально переехал из Винников во Львов) среди прочих "фабрик, заводов и пароходов" принадлежит и известная строительная компания "Авалон".

По две комиссии получили фракции "Голос" и "За майбутне". По одной комиссии возглавили депутаты от "Слуги народа", "Батькивщины", УГП и НРУ. А вот полностью "за бортом" при распределении должностей оказались представители "Свободы" и "Самопомочи" - они не получили должности председателей ни в одной из комиссий. Кроме того, даже заявления на работу в комиссиях некоторых членов этих фракций облсоветовское большинство проигнорировало.

Как видим, де-факто отсутствующие в коалиции депутаты от политсил Зеленского и Палицы-Коломойского также получили свой небольшой кусок областного пирога. И в результате такой изящной комбинации партии пятого и шестого президентов будет трудно упрекнуть в "противоестественном союзе". Но получит ли данный "галицкий эксперимент" распространение в других регионах страны, учитывая острую идиосинкразию Владимира Александровича к Петру Алексеевичу? На этот вопрос можно ответить разве что уклончиво: "Поживем - увидим".