Трамп психует. Следовательно, наступает важный переломный момент в президентстве Трампа. Часы скоро пробьют полночь, и победные победы превратятся в тыквы. Из большинства ключевых амбициозных проектов Трампа сейчас у него 0 достижений

Трамп психует. Следовательно, наступает важный переломный момент в президентстве Трампа. Часы скоро пробьют полночь, и победные победы превратятся в тыквы. Из большинства ключевых амбициозных проектов Трампа сейчас у него 0 достижений

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Канада не только не начала думать о присоединении к США, но и явно сплотилась в противостоянии Трампу. Гренландия даже намеков на присоединение не подала. Депортация мигрантов вообще печальная история: вместо миллиона в первую неделю, в 2025 году, депортировали только 100 тысяч, из которых 37 тысяч в январе при Байдене. Между прочим, получается, что Байден депортировал гораздо больше, чем Трамп.

Завершение войны в Украине – еще одна будущая тыква. Все эти обещанные у нас замечательные переговоры, энергетические и морские перемирия завершились трагедией в Сумах. Все эти танцы Виткоффа и Келога завершились тем, что все остались на своих позициях. Мы не собираемся капитулировать, а путин хотят только капитуляции. Поэтому прогресса в этой истории 0. Вдобавок до сих пор не подписано соглашение о ресурсах с Украиной, которое должно было быть подписано чуть ли не в первые дни.

Однако грандиозным провалом стал "день освобождения США" – введение тарифов на весь мир. Пока весь мир истерил на этот счет, японцы тихо вышли на рынок и начали продавать государственные облигации США. Пока Трамп считал доходы от тарифов, рост процентов по долговым облигациям полностью ликвидировал эти достижения. Итак, в завершение ребята, видимо, немного заработали, но вряд ли это сильно радует самолюбие Трампа.

Ну и наконец-то начала рушиться вся эта неадекватная команда, основанная на едином принципе – кто лучше хвалит. Маск, возможно величайший гений современности, провалился со своим DOGE. И как искренний поклонник его изобретений, я надеюсь, он понял пределы собственной компетентности, вернется запускать своих Оптимусов, шаттлы на Марс и другие гениальные вещи. Наварро скоро пойдет писать мемуары о Дне освобождения от тарифов. К нему присоединятся Волц, Виткофф, Келог, думаю к концу года с ними будет проводить время и Хегсет – министр обороны. А там и другие Кеннеди и Тулси, которые плохо дружат с реальностью.

Поэтому Трамп психует. Все эти его заявления о Байдене, Зеленском и Путине – это истерика, способ свалить неудачи на других и оправдать себя. Это сейчас очень опасный момент, чтобы не попасть под горячую руку. Поэтому нам бы не мешало немного помолчать, все же и так двигается в правильном для нас направлении.

Что дальше? Дальше реальность, которой абсолютно плевать, какая фамилия президента США. В этой действительности Трамп уже продлил санкции против России, а чуть раньше он закрыл даже лазейки Байдена для орков. К концу лета он станет давать оружие. Он же не хочет, чтобы путин захватил больше при нем, чем при Байдене. Начнет меньше говорить на темы, которые уже стали тыквами (Канада, Гренландия, Панама). Перегрузит команду, в ней станет больше дружащих с реальностью. Это все не означает, что Трамп откажется от безумного количества неадекватных идей. Он просто осознает, что получить это все сразу не получилось, так что будет пытаться это сделать медленными шагами.

А вообще мне пришла такая аллегория. Представьте, что неадекватный клиент покупает у вас недвижимость. Вы озвучили цену, потому что знаете, что другого такого нет. Клиент начинает устраивать шоу уходит, приходит, угрожает, кричит, истерит, но цена не меняется. И в конце он просто говорит хорошо.