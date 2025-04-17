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17 апреля 2025, 05:44

8000 долларов за пересечение границы: в Ровенской области перекрыли еще один канал побега мужчин

17 апреля 2025, 05:44
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фото: прокуратура
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Двум дельцам сообщили о подозрении в незаконной переправке мужчин через госграницу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигуранты искали клиентов среди мужчин мобилизационного возраста и организовали им пересечение границы за пределами официальных пунктов пропуска, через так называемый "зеленый коридор". Они встречали уклонистов, сопровождали их в пограничную зону и проводили детальный инструктаж по маршруту побега.

За эти услуги двое клиентов призывного возраста заплатили дельцам 16 000 долларов. Их задержали сразу после расчета.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются другие причастные к схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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