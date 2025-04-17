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17 апреля 2025, 05:30

Российский Минюст "запретил" благотворительный фонд Элтона Джона из-за ЛГБТ

17 апреля 2025, 05:30
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Фото: YouTube
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Российские власти в очередной раз продемонстрировали свою нетолерантность. В этот раз они запретили благотворительный фонд британского певца, потому что это противоречит их "защите духовно-нравственных ценностей"

Об этом сообщается в российских СМИ, передает RegioNews.

Российский Минюст внес в реестр нежелательных организаций фонды певца Элтона Джона. Причиной назвали "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

В российском ведомстве заявили, что фонды британского певца якобы больше сосредотачиваются на "пропаганде западных моделей семьи", и относятся негативно для стран, "защищающих духовно-нравственные ценности" (так россияне называют гомофобию).

Справка . Британский Певец в 1992 году основал СПИД Фонд Элтона Джона. Это одна из крупнейших в мире некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой программ по предупреждению ВИЧ/СПИДа. Среди меценатов фонда, в частности Дэвид и Виктория Бекхэмы, Энни Леннокс, Джордж Майкл, Стинг и другие мировые звезды.

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