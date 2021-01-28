Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра

Победа многолетнего градоначальника Львова на последних мэрских выборах изначально выглядела, мягко говоря, пирровой. А через два месяца после львовского второго тура оснований для подобной оценки стало еще больше

Победа многолетнего градоначальника Львова на последних мэрских выборах изначально выглядела, мягко говоря, пирровой. А через два месяца после львовского второго тура оснований для подобной оценки стало еще больше

Оппоненты Андрея Садового, получив большинство в горсовете, предсказуемо воспользовались своими возможностями и шаг за шагом создают условия для ограничения его влияния на происходящее в городе. Как происходит борьба за власть в столице Западной Украины и чем это может закончиться для самого мэра Львова, выяснял RegioNews.

Искуситель Садовый и "терпеливое" большинство

Напомним, что по итогам местных выборов во Львовском горсовете сформировалась враждебная Садовому коалиция в составе трех партий - "Євросолідарності", "Варты" и "Свободы". Этот триумвират сегодня контролирует 39 мандатов из 64-х депутатских мест. При этом, учитывая, что де-факто власть на троих делили еще до результатов мэрских выборов, то лакомый пост секретаря горсовета был заранее обещан представителю от "Свободы". При этом в "ЄС" были уверены, что выборы выиграет Олег Синютка.

И в декабре уже вновь переизбранный львовский градоначальник сделал умный ход, предложив пост секретаря горсовета представителю партии Петра Порошенко. При этом наверняка рассчитывая, что, в случае согласия, отход "ЄС" от предвыборных договоренностей сможет внести сумятицу в ряды оппонентов. Однако изящная попытка Садового расколоть коалициантов провалилась. В "ЄС" отказались от данайского дара бургомистра и проголосовали, как и обещали, за кандидатуру "свободовца" Маркияна Лопачака.

Причем в регламент параллельно внесли такие изменения, которые сделали пост секретаря еще более значимым и влиятельным. Отныне повестку дня пленарного заседания горсовета совместно формируют мэр и секретарь горсовета. Теперь шансы городского головы даже вынести на обсуждения в зал Ратуши несогласованный заранее с коалициантами вопрос практически равны нулю. Садовый был вынужден пойти на столь серьезную уступку, чтобы получить голоса большинства за городской бюджет на 2021 год.

Глава фракции "ЄС" Петр Адамик не скрывал своего удовлетворения от повышения статуса второго человека в иерархии местной власти: "Сегодня реально городской голова согласно этому регламенту, согласно действующему законодательству поделился полномочиями с местной громадой в лице депутатского корпуса. Секретарь рады сегодня имеет больше прав, он уже не секретарша, а реальный секретарь рады с полномочиями". Еще одним ударом по реальной власти мэра стало распределение коалициантами руководства комиссиями. Партии большинства получили контроль над семью из 12-ти комиссий горсовета, в том числе над такими ключевыми, как бюджетная и земельная.

Кризис вокруг исполкома

Проиграв первый раунд битвы за сохранение полномочий, Садовый попытался отыграться во втором. Сегодня Львов остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор после избрания нового городского совета не утвердили состав его исполнительного комитета. А ведь состав исполкома исключительно важен для всей городской вертикали власти - именно исполком будет воплощать в жизнь решения и программы, за которые проголосует горсовет.

Только на этой неделе львовский бургомистр подал на рассмотрение депутатов проект постановления об утверждении состава исполнительного комитета. В состав исполкома, по версии городского головы, должны войти: мэр как председатель, секретарь горсовета, управляющий делами исполкома и восемь заместителей Садового. Для сравнения: при предыдущей каденции градоначальника их у Андрея Ивановича было семь.

Неудивительно, что оппонентам не понравилось мэрское желание взять практически под свой полный контроль горисполком. Большинство, в лучшем случае, готово согласиться на четыре вице-мэра, а то даже и ограничить градоначальника всего тремя заместителями. О том, что шансы Садового получить исполком в желанном составе равны нулю, дал четко понять лидер горсоветовских "порошенковцев" Адамик: "Депутаты точно за такую структуру, за такое количество заместителей и такой состав исполкома не будут голосовать. Потому что это снова будет сводиться к коллективной безответственности".

По мнению Адамика, структура должна состоять из руководителей департаментов и трех, максимум четырех заместителей: ответственных за финансовый блок, за социальную инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство и заместителя по вопросам развития. Также фактически заместителем является и секретарь горсовета, и управляющий делами. "Даже еще к обсуждению, все ли эти заместители должны войти в состав исполкома. Вообще, по закону, минимальный состав исполкома - это городской голова, управляющий делами и секретарь. И право мэра - предлагать свою структуру и состав исполкома, а дальше за это будут голосовать депутаты. Думаю, дискуссии продлятся до дня голосования до 4 февраля", – подытожил глава фракции "ЄС" на одном из телеканалов.

Также коалицианты возмущены отсутствием в исполкоме представителей областного и районного совета и старост от присоединенных к громаде новых ОТГ, что было предусмотрено регламентом. Правда, здесь ситуация осложняется тем, что законопроект о полномочиях старост сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Между английской королевой и "хромой уткой"

Ситуация во Львове сегодня напоминает футбольный матч, в котором одна из команд, играя в явном большинстве, использует против соперников тактику жесткого прессинга и мелкого, но изнуряющего фола. Коалиция выдавливает по каплям власть из Садового, в то же время оппоненты пока еще не переходят "красную черту". Ведь тот, кто первым встанет на тропу открытый войны, может расплатиться потерей рейтинга - получить "красную карточку" от обозленной распрями громады.

Вряд ли ситуация, в которой мэр ключевого для страны Львова оказался в роли английской королевы, то есть властвует, но не правит, устраивает знавшего и лучшие времена Садового. С другой стороны, для того, чтобы отправить его в отставку, партиям большинства не хватает всего четыре голоса. И нельзя исключать, что недостающие сегодня голоса не смогут появиться в горсовете в будущем. И здесь любая ошибка, любой серьезный политический или коррупционный скандал может стать для многолетнего львовского градоначальника, по сути, роковым.

Остается надеяться, что от противоборства городского головы и горсоветовской коалиции все же выиграет громада. Ведь в такой ситуации за симпатии львовян, хочешь не хочешь, но придется бороться каждый день. А новая выборная страда может наступить совсем внезапно и в самый неподходящий для соискателей момент.