Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое

Житомирский градоначальник победил на местных выборах осенью 2020 года в первом туре с более чем 51% голосов. Однако протянуть в городской совет фракцию, которая могла бы стать монобольшинством, ему не удалось

Житомирский градоначальник победил на местных выборах осенью 2020 года в первом туре с более чем 51% голосов. Однако протянуть в городской совет фракцию, которая могла бы стать монобольшинством, ему не удалось

В распоряжении Сергея Сухомлина на этот раз оказались чуть больше трети депутатских "штыков" из 42-х существующих. Так или иначе, но ему пришлось искать партнеров для создания коалиции. Правда, прошлая каденция мэра Житомира, в которую он вступил под флагами БПП, также не была ознаменована полной поддержкой депутатского корпуса – тогда, после первого избрания городским головой, ему также пришлось искать поддержки у "Самопомочі", "Свободи" и даже у бывших "регионалов". За что пришлось отдать должность секретаря горсовета представительнице "Самопомочі" Наталье Чиж.

В эту канденцію Сухомлин вошел в городской совет с более солидным отрядом: вместо 11 депутатов БПП в прошлом созыве теперь с ним – 16 от "Пропозиції". Кроме них в совете оказались по 6 депутатов от ОПЗЖ, "ЄС" и "Слуги народа", 4 депутатских места получила "Сила і честь" и до минимума "усохла" в этом созыве "Батьківщина" - ее интересы в горсовете будут отстаивать лишь 3 представителя. Тогда как в прошлом созыве фракция партии Юлии Тимошенко была второй по численности (10 мандатов) и имела все возможности портить жизнь мэру областного центра.

Несмотря на целенаправленную критику со стороны "Пропозиції", особенно из уст партийного лидера и мэра Днепра Бориса Филатова в сторону Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", житомирский бургомистр не стал лезть на рожон. И предусмотрительно принял предложение правящей в стране политсилы о совместной деятельности в отдельно взятом Житомире. За приверженность фракции "слуг" и ее киевских кураторов с улицы Банковой Сухомлин в этот раз рассчитался также должностью секретаря городского совета. Им стал избранный от "СН" Виктор Климинский – известный житомирский бизнесмен, гендиректор предприятия "Экотекстиль", которое владеет торговой маркой "Легка Хода".

Уникальность этого созыва Житомирского горсовета заключается в том, что третьим партнером по коалиции вместо ОПЗЖ, которая в подобных случаях в других местных советах становилась одной из опор властной конструкции, на этот раз выступила фракция "Європейська солідарність", которая радостно подставила плечо Сухомлину и "Пропозиції" в обмен на несколько кресел глав постоянных комиссий. Ситуация действительно неординарная, ведь на всеукраинском уровне "ЄС" и "СН" являются политическими противниками. Это утверждение, в принципе, справедливо и в отношении пары "СН"-ОПЗЖ, но здесь противостояние выглядит более кажущимся, нежели реальным. Особенно учитывая то количество местных советов (и в городах, и на областном уровне), в которых состоялся конгломерат "зеленых" и "бело-синих".

Объясняется такая "ЄС-направленность" Сухомлина его длительным прошлым в БПП и достаточно прочными связями с местными "порошенковцами". Такое различие позиции житомирского отделения "ЄС" от всеукраинской оппозиционной настроенности объясняется, в частности, и тем, что его руководителем и председателем соответствующей фракции в Житомирском облсовете является Александр Рабинович - близкий и в деловом, и в личном плане мэру Житомира Сухомлину. Неудивительно, учитывая это, что и в областном совете, где "Пропозиція" смогла создать небольшую фракцию, коалиционная ситуация сложилась примерно так же, как и в городском совете. В области также китами властной конструкции стали "СН", "Пропозиція" и "ЄС".

Сергей Сухомлин, в общем, вышел из этих выборов если не сильнее себя предыдущего, то точно не слабее. Благодаря созданной в городе и в области системе балансов он, как минимум, сохранил возможность оставить большинство своих заместителей, с которыми работал ранее. Да и нынешний состав горсовета кажется более комфортным и понятным для него. Что позволит сохранить житомирскому градоначальнику все позиции, достигнутые в течение предыдущих пяти лет – как в деловом, так и в административном смысле.