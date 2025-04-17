Разбой в центре Киева: иностранец получил 8 лет заключения

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В Киеве вынесли приговор 30-летнему иностранцу, который в декабре прошлого года совершил вооруженное нападение на продуктовый магазин в Подольском районе столицы. По решению суда мужчина проведет следующие восемь лет за решеткой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

ЧП произошло на Андреевском спуске. Поздним вечером в торговое заведение вошел мужчина в маске, вооруженный пистолетом и ломом. Угрожая 61-летней продавщице, он заставил ее отойти от кассы, после чего сломал аппарат и забрал все наличные — более 11 тысяч гривен.

Затем фигурант быстро покинул место преступления, но его удалось задержать. Злоумышленником оказался гражданин иностранного государства, временно проживавший в Киеве с сентября 2024 года. Во время задержания у него изъяли пистолет, орудие взлома и украденные средства.

"Подольский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Запорожье полицейский стрелял в вооруженного хулигана, который угрожал ножом работницам магазина.