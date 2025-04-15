Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля

Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у россиян, похоже, проваливается, как и предыдущие, примененные после провала главной идеи Путина – "Киев за три дня"

Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у россиян, похоже, проваливается, как и предыдущие, примененные после провала главной идеи Путина – "Киев за три дня"

фото: ГСЧС

Атака на Сумы. Ошибка, террор или работа шпионов

В Вербное воскресенье российские оккупанты нанесли очередной удар по прифронтовому украинскому городу. В этот раз пострадали Сумы. Две баллистические ракеты "Искандер" (или ее северокорейские аналоги) попали в центр города рядом с конгресс-центром Сумского государственного университета. Погибли 34 украинца, более сотни получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших – как обычные мирные жители, так и не совсем обычные, скажем, командир 27 реактивной артиллерийской бригады полковник Юрий Юла.

Сумы после ракетного удара. Фото: ГСЧС

Собственно, из-за гибели военнослужащих и то, что эпицентром атаки стал конгресс-центр СумГУ, где, как уже было признано, проходило мероприятие при участии военных (мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что это было собрание командования и военнослужащих местной 117-й бригады территориальной обороны) довольно быстро появилась версия о том, что враг получил информацию об этом мероприятии и решил одним ударом уничтожить украинских офицеров. Как видим на примере комбрига Юли, отчасти это ему удалось. Но так ли был план?

Кривой Рог, 4 апреля. Фото: ГСЧС

Дело в том, что перед этим россияне нанесли похожий удар по Кривому Рогу – заявив тогда, что в ресторане "Малеган" якобы собирались украинские командиры и инструкторы из стран НАТО. Никакого доказательства этого они, конечно, не предоставили, а видеозапись из этого криворожского заведения опровергла российский вброс. В Сумах все было наоборот – россияне не стали ничего заявлять, а потом просто использовали слова нардепа Марьяны Безуглой о военном мероприятии.

Это может свидетельствовать о том, что удар по собранию офицеров не был целью оккупантов. По крайней мере главной целью. (Хотя исключать вариант, что, узнав о предстоящем собрании, россияне решили использовать и эту информацию – скажем, для того, чтобы настроить гражданское население Украины против военных, которые "подставили" мирных жителей Сум.) Зачем же тогда российская армия нанесла второй удар баллистике по мирному городу, нанеся большое количество жертв?

Близится Пасха. Та самая дата, о которой говорили как о начале возможного перемирия – на чем настаивает администрация президента США Дональда Трампа. Россиянам перемирие не нужно в принципе – потому что оно не нужно Владимиру Путину. Но напрямую отказаться от этого он, очевидно, не может – это вызовет негативную реакцию Белого дома. Поэтому возможно такие откровенно террористические удары нужны Кремлю для того, чтобы на эмоциях (большое количество погибших в Кривом Роге детей – идеальный вариант для агрессора) вывести Украину на ответ. И тут же сорвать будущее перемирие, обвинив во всем, конечно, Украину.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Перемирие хочет достичь и Трамп – это может стать его едва ли не первым несомненным успехом в должности президента, по крайней мере, на внешнеполитическом направлении. Вероятно, именно поэтому президент США назвал террористический удар России по Сумам "ошибкой" российской армии. Таким образом, Дональд Трамп будто намекает россиянам, что вопрос перемирия остается на повестке дня и сумские смерти в Вербное воскресенье на это не повлияют. Конечно, это выглядит как игра на стороне Российской Федерации, но, по нашему мнению, правильнее говорить о том, что Трамп играет на своей собственной стороне – и сейчас он действительно ближе к русской, чем к украинской. По крайней мере, на публичном уровне.

Реакция США на сумской удар. Что изменилось

Кстати, такая реакция – о "ошибке" (интересно, а куда же тогда россияне хотели нанести удар в Сумах "неошибочно"?) – в американском истеблишменте есть только у Дональда Трампа. Все остальные важные и ключевые персоны отреагировали совсем по-другому.

Например, недавно побывавший в Украине духовный советник президента США Марк Бернс прямо заявил: удар по Сумам – это акт террора. "Мир должен осудить эту жестокость и стать рядом с Украиной", – слова, в которых о "ошибке" речь не идет вообще. Более того, сам Бернс признал, что раньше ошибался в отношении войны в Украине – а теперь откровенно назвал Путина злом. Это уже риторика не столько Трампа, сколько Рональда Рейгана, в свое время назвавшего Советский Союз, где тогда правил другой кагэбист, Юрий Андропов, "империей зла".

Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: GettyImages

Похожа риторика и американских чиновников. Например, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что такой удар по гражданским, еще и в большой религиозный праздник (для части окружения Трампа религиозная составляющая играет значительную роль) – перешел любые пределы приличия. Госсекретарь Марк Рубио также осудил "ужасную российскую ракетную атаку на Сумы".

Итак, подытоживая реакцию Соединенных Штатов, констатируем, что в целом нынешняя республиканско-трамповская власть вполне сознательно, адекватно и проукраински оценивает действия Российской Федерации. Поэтому вряд ли у страны-агрессора выйдет осуществить свой очередной коварный план. Реакция же Дональда Трампа – это не больше, чем продолжение игры у миротворца. И сейчас этой игре, ради будущего успеха (или призрака успеха), он готов даже к таким словам, резко контрастирующих со всем, что говорят другие представители нынешней властной элиты США.

Что дальше. Два совета украинцам

Чего ждать Украине и украинцам дальше? Во-первых, по крайней мере, в прифронтовых регионах, в зоне досягаемости баллистических ракет – не игнорировать воздушную тревогу, не собираться в людных местах, местах массового скопления. Это не менее уменьшит риски убитым или раненым в результате очередных ударов. А в том, что они будут, к сожалению, почти нет сомнений. Владимир Путин понимает, что проигрывает уже не только на поле боя, не только в КГБшных спецоперациях в Украине (теракты в ТЦК так и не смогли создать хаос в тыловых регионах нашей страны, этот план тоже провалился), но и на дипломатическом уровне. Единственное, что ему остается – удариться в откровенный террор.

Иллюстративное фото

Во-вторых, все эти действия говорят о том, что на перемирие Россия не пойдет. Значит, война будет продолжаться – по крайней мере еще некоторое время. Кстати, другое заявление Дональда Трампа о введении пошлин относительно практически всего мира резко опустило цены на нефть – и в перспективе этот показатель будет только снижаться. А это подействует на желание Кремля продолжать войну гораздо сильнее, чем чьи-либо заявления и ультиматумы. Чем дешевле нефть, тем меньше денег остается в российском бюджете, тем быстрее Россия просто остановится – потому что когда в стране экономический крах (о чем говорят во весь голос уже практически все), даже на любимую игрушку диктатора деньги вряд ли найдутся.

Значит, вывод для нас с вами прост – заботимся о собственной безопасности, не ждем быстрого перемирия, воюем, помогаем военным и таким образом приближаем момент завершения войны. Все же сопротивление украинской армии ударило по амбициям Путина не хуже падения мировых цен на нефть, и об этом тоже не нужно забывать.