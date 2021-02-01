"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию

Тотальное большинство в горсовете, «свои люди» в исполкоме и однопартиец-глава ОГА - что еще нужно для единовластного руководства городом-миллионником

Тотальное большинство в горсовете, «свои люди» в исполкоме и однопартиец-глава ОГА - что еще нужно для единовластного руководства городом-миллионником

Действующий градоначальник Днепра Борис Филатов, победив во втором туре давнего политического оппонента Загида Краснова, начал свое нынешнее мэрство несравнимо более уверенно, нежели в 2015 году. Разница, как заметил корреспондент RegioNews, ощущалась уже на первом заседании Днепровского горсовета.

Фанфары "тотального большинства"

Пять лет назад в полупустом сессионном зале слышались крики "Ганьба!", и для получения уверенного большинства тандему днепровских друзей-"правителей" Филатову и Геннадию Корбану пришлось изрядно потрудиться. Впрочем, в итоге накануне выборов-2020 они имели уверенное промэрское депутатское большинство. Но после недавнего филатовского вступления на второй срок обстановка в сессионном зале горсовета Днепра была крайне доброжелательной: "нового-старого" мэра Днепра поздравляли и вручали цветы, а сильно убавивший в весе Филатов в привычной для себя хамовитой манере дал понять, "кто в доме хозяин", и посоветовал депутатам быть благоразумными и не ставить ему палки в колеса.

По его словам, он получил в нынешнем депутатском созыве поддержку "тотального большинства" и назвал цифру – "порядка 47-48 депутатов". Очевидно, что расклад нынешнего промэрского большинства в местном горсовете выглядит так: филатовская "Пропозиція" имеет 22 депутатов, "Європейська солідарність” - 7, ОПЗЖ - 13 (итого - 42 "штыка"). Ситуативно – "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (5). "Конструктивной оппозицией", если можно ее так назвать, стали две фракции – "Громадська сила" Краснова с 8 мандатами и "Слуга народа" с 9 депутатами.

Январское заседание горсовета подтвердило наметившуюся тенденцию - менее часа потребовалось депутатскому корпусу, чтобы проголосовать за три сотни вопросов. К примеру, при обсуждении болезненного как для пациентов, так и для медработников вопроса объединения нескольких городских больниц выступил Юрий Скребец - соратник конкурента Филатова в первом туре выборов-2020 от "Слуги народа", главврача областной больницы Сергея Рыженко. По его словам, это может привести к значительному сокращению медперсонала и откроет возможность передачи зданий больниц "частникам". Тем не менее "за" укрупнение больниц проголосовали 46 депутатов при необходимом минимуме в 33.

В целом первые заседания горсовета показали довольно лояльную позицию всех его фракций к выносимым на голосование решениям. В редких случаях представители "оппозиции" воздерживались или голосовали "против".

В чем секрет комфорта

Стоит напомнить, что еще в ходе предвыборной гонки "секретом Полишинеля" являлась дружба местных ячеек ОПЗЖ и "ЄС" с тандемом "Гены-Бори". Подтверждением этому стало распределение мест в постоянных комиссиях горсовета. Так, главы и секретари четырех самых "жирных" из них - бюджетной, земельной, ЖКХ и коммунальной собственности - представители ОПЗЖ и "Пропозиції". Таким образом продолжилась традиция прошлой каденции мэра Филатова, когда эти комиссии возглавляют лояльные к нему депутаты.

Как всегда, показательным является состав "непрестижной" комиссии по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений. Туда "задвинули" глав двух "оппозиционных" фракций - "Громадської сили” Загида Краснова и "Слуги народа" Алиаду Мансурову. И состоит эта комиссия исключительно из представителей этих немногочисленных фракций.

Довольно интересными выглядят попытки отбелиться в глазах избирателей представителей непримиримых на общегосударственном уровне, но вполне дружественных в стенах мэрии Днепра депутатов от "Євросолідарності" и ОПЗЖ. На январской сессии горсовета фракция "ЄС" требовала поднять размеры субсидий на оплату коммуналки и выступила против поставок электроэнергии из Беларуси. А фракция ОПЗЖ потребовала снизить тарифы на газ. Выглядело это как демонстрация того, что они не "голосуют вместе", а просто по отдельности защищают животрепещущие интересы избирателей.

Вперед к оптимизации

Уже в феврале может состояться заседание горсовета, на которое планируют вынести проект по оптимизации его структуры. На сегодня штат "горсоветовских" составляет около 2 тысяч человек, плюс полсотни сотрудников расформированных райсоветов. Итого - 2,5 тысячи. Поговаривают, что под сокращение могут попасть до 400 людей. По официальной версии, во время пандемии нужно "затянуть пояса".

Однако не исключено, что под шумок подчистят структуру от неудобных. Примечательно, что в прошлый свой мэрский срок Филатов в разы увеличивал штат некоторых структурных подразделений мэрии, общий штат которой в 2015 году еле превышал 600 человек. Особенно разрослась в размерах его пресс-служба - страсть мэра к пиару "на широкую ногу" известна всей стране.

А вот в рядах заместителей днепровского градоначальника перестановок не случилось - все шестеро остались на своих местах, как и до выборов-2020. В основных департаментах - та же ситуация. Ну и секретарь горсовета - все тот же давний и преданный лично Филатову Александр Санжара. Что же касается "Блока Вилкула", то его лидер, вчерашний филатовский оппонент Александр Вилкул предпочел кресло областного депутата, оставив фракцию в Днепровском горсовете на попечение своей многолетней верной соратницы Натальи Начарьян. Она - опытный политик и, в случае чего, сможет достичь любых договоренностей.

В итоге во второй каденции на посту мэр Днепра имеет лояльный депутатский корпус, удобных заместителей и руководителей подразделений исполкома. Работу с недовольными представителями общественности взял на себя Корбан, который еще весной 2020 года возглавил Общественный совет Днепра. Кресло главы Днепропетровской обладминистрации занял Валентин Резниченко - член партии "Пропозиція". Чем не "теплая ванная" для мэра. Единственное, теперь не свалишь неудачи на "папередников" и не спишешь провалы на козни оппонентов.