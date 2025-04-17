К Пасхе Укрзализныця назначила дополнительный рейс популярного поезда
Национальный перевозчик "Укрзализныця" на Пасхальные праздники назначил дополнительный рейс популярного среди украинцев скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев — Луцк — Киев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:
- Киев - Луцк: 07:21 - 13:00.
- Луцк - Киев: 16:29 - 22:17.
Промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.
Отмечается, что маршрут будет обслуживаться двухэтажным электропоездом Skoda — с вагонами 1-го и 2-го класса, а также вагоном-буфетом.
"Поездка будет удобной, теплой и вкусной", - обещают в "УЗ".
Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на 21 апреля дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка.