18:47  16 апреля
Приказал стать на колени, а потом стрелял: на Полтавщине священника признали виновным в убийстве
20:50  16 апреля
В Украине подорожали однокомнатные квартиры: где дешевле, а где самое дорогое жилье
14:40  16 апреля
В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2025, 06:12

К Пасхе Укрзализныця назначила дополнительный рейс популярного поезда

17 апреля 2025, 06:12
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

Национальный перевозчик "Укрзализныця" на Пасхальные праздники назначил дополнительный рейс популярного среди украинцев скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев — Луцк — Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:

  • Киев - Луцк: 07:21 - 13:00.
  • Луцк - Киев: 16:29 - 22:17.

Промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.

Отмечается, что маршрут будет обслуживаться двухэтажным электропоездом Skoda — с вагонами 1-го и 2-го класса, а также вагоном-буфетом.

"Поездка будет удобной, теплой и вкусной", - обещают в "УЗ".

Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на 21 апреля дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Укрзализныця поезд праздник Луцк Пасха рейсы интерсити
Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36
На Пасху в Хмельницкой области сократили комендантский час
15 апреля 2025, 13:51
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
14 апреля 2025, 06:18
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Суд избрал меру пресечения жителю Сум, который обокрал жертву ракетного удара
17 апреля 2025, 06:40
8000 долларов за пересечение границы: в Ровенской области перекрыли еще один канал побега мужчин
17 апреля 2025, 05:44
Российский Минюст "запретил" благотворительный фонд Элтона Джона из-за ЛГБТ
17 апреля 2025, 05:30
Трагедия на Полтавщине: кирпичная стена обрушилась и убила мужчину
17 апреля 2025, 05:19
На Буковине отправили за решетку мужчину, который насиловал трех дочерей
17 апреля 2025, 04:38
"Это кто-то финансирует": певица Солоха раскритиковала песню Ziferblat для Евровидения
17 апреля 2025, 04:20
Разбой в центре Киева: иностранец получил 8 лет заключения
17 апреля 2025, 04:10
В Черновцах из колодца достали тело мужчины
17 апреля 2025, 03:42
Не смог спастись из огня: житель Тернопольщины скончался после пожара в собственном доме
17 апреля 2025, 03:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Ольга Айвазовская
Все блоги »