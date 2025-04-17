К Пасхе Укрзализныця назначила дополнительный рейс популярного поезда

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:

Киев - Луцк: 07:21 - 13:00.

Луцк - Киев: 16:29 - 22:17.

Промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.

Отмечается, что маршрут будет обслуживаться двухэтажным электропоездом Skoda — с вагонами 1-го и 2-го класса, а также вагоном-буфетом.

"Поездка будет удобной, теплой и вкусной", - обещают в "УЗ".

Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на 21 апреля дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев – Винница – Жмеринка.