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В Украине на вторичном рынке подорожали квартиры. В частности, цена зависит от расстояния от линии фронта

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

За последние полгода в Украине наблюдается повышение цен на вторичном рынке недвижимости. В некоторых областях однокомнатное жилье можно приобрести примерно за 17,5 тысяч долларов, а в других регионах - стоимость достигает в среднем 65 тысяч долларов.

Самые выгодные цены в Запорожье. Там средняя стоимость однокомнатной квартиры 17,5 тысяч долларов. При этом за последнее полугодие цены на жилье снизились еще на 3%, что связано с приближающейся линией фронта и активизацией российских обстрелов города.

Следующим в рейтинге есть Николаев. Там средняя цена однокомнатного жилья составляет 20 тысяч долларов. В Харькове примерно так же – 21 тысячи долларов. В Сумах продают однокомнатные квартиры в среднем за 22,7 тысяч долларов, а в Кропивницком - 27,5 тысяч долларов.

Во Львове однокомнатные квартиры с самой высокой средней ценой – 65 тысяч долларов. В Ужгороде – 65 тысячи долларов. Это уже на 16% дороже шести месяцев назад. В Киеве стоимость однокомнатных квартир выросла на 5% и составляет 63 тысячи долларов.

В Черновцах однокомнатная квартира в среднем стоит 51 тысячу долларов, а в Ровно – за 47,5 тысяч. За последние полгода цены в этих городах поднялись на 6 и 7% соответственно.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, сколько нужно откладывать деньги, чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве. Выяснилось, что маркетолог должен экономить половину зарплаты на протяжении почти 12 лет, а кассир – более 21 года.