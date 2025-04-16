12:20  16 апреля
Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение
11:45  16 апреля
Любовь без помех: восемь военных пар уже поженились онлайн
06:10  16 апреля
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 14:40

В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок

16 апреля 2025, 14:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок, также в городе зафиксирован случай коклюша и шесть случаев с подозрением на корь

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

"В Днепре — трагический случай: от столбняка умер 14-летний ребенок", — написал Лукашук.

Кроме того, по его словам, за неделю в области выявлено более 8,2 тысяч больных ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на прошлой неделе.

Эпидемический порог не превышен.

Столбняк: что известно о болезни

Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами.

Столбняк может вызывать тяжелые осложнения – асфиксию (остановка дыхания) и остановку сердца. Летальность при этом заболевании составляет до 40%.

Как защититься?

Единственный способ профилактики столбняка – это вакцинация.

Специалисты национального портала по иммунизации отмечают, прививаться нужно не только детям, но и взрослым.

Для профилактики столбняка используют комплексную вакцину. То есть защитит она не только от столбняка, но и от дифтерии и коклюша (АКДП, АаКДП, АаКДП-М), или же дифтерии и столбняка (АДП, АДП-М).

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине организуют дополнительные раунды по вакцинации для того, чтобы избежать вспышек инфекционных болезней в общинах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр столбняк ребенок корь вакцинация
В Кировоградской области ребенок отравился угарным газом
14 апреля 2025, 01:12
В Тернопольской области 6-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса авто
09 апреля 2025, 12:06
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36
В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатой
16 апреля 2025, 14:57
ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
16 апреля 2025, 14:53
СБУ задержала 9 российских агентов, готовивших теракты: среди них – 5 подростков
16 апреля 2025, 14:23
На Житомирщине отец напал на сына с ножом и чуть не убил его
16 апреля 2025, 13:59
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
16 апреля 2025, 13:40
В Киеве спасатели вытащили из озера тело женщины
16 апреля 2025, 13:33
Пограничники уничтожили на Юге два комплекса "Муром-М" и антенное оборудование оккупантов
16 апреля 2025, 13:25
В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних убили 19-летнего парня
16 апреля 2025, 13:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »