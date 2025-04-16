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В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок, также в городе зафиксирован случай коклюша и шесть случаев с подозрением на корь

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

"В Днепре — трагический случай: от столбняка умер 14-летний ребенок", — написал Лукашук.

Кроме того, по его словам, за неделю в области выявлено более 8,2 тысяч больных ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на прошлой неделе.

Эпидемический порог не превышен.

Столбняк: что известно о болезни

Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами.

Столбняк может вызывать тяжелые осложнения – асфиксию (остановка дыхания) и остановку сердца. Летальность при этом заболевании составляет до 40%.

Как защититься?

Единственный способ профилактики столбняка – это вакцинация.

Специалисты национального портала по иммунизации отмечают, прививаться нужно не только детям, но и взрослым.

Для профилактики столбняка используют комплексную вакцину. То есть защитит она не только от столбняка, но и от дифтерии и коклюша (АКДП, АаКДП, АаКДП-М), или же дифтерии и столбняка (АДП, АДП-М).

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине организуют дополнительные раунды по вакцинации для того, чтобы избежать вспышек инфекционных болезней в общинах.