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Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
15 апреля 2025, 17:35

Бусификация и военные в рабстве: продолжение мобилизации и военного положения устраивает власть

15 апреля 2025, 17:35
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Завтра я буду голосовать ПРОТИВ продолжения мобилизации и военного положения
Завтра я буду голосовать ПРОТИВ продолжения мобилизации и военного положения
иллюстративное фото: из открытых источников
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На это есть две ключевые причины.

Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали – них*ра не сделали. Сейчас наши военные, защищающие свою страну от оккупантов, наименее защищены этой же страной. Практически находятся в рабстве.

Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает.

Вторая. ТЦК. Она до сих пор существует. До сих пор продолжает бусификацию. Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать.

К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СОЧ – максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает.

Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать ПРОТИВ.

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