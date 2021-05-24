Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко

Атака на мэра Киева Виталия Кличко со стороны силовиков, которые в последнее время почти ежедневно устраивают обыски в офисах КГГА и на коммунальных предприятиях, заставляет подозревать, что Офис президента вернулся к вроде бы уже отвергнутому плану лишить неугодного мэра должности главы КГГА

Атака на мэра Киева Виталия Кличко со стороны силовиков, которые в последнее время почти ежедневно устраивают обыски в офисах КГГА и на коммунальных предприятиях, заставляет подозревать, что Офис президента вернулся к вроде бы уже отвергнутому плану лишить неугодного мэра должности главы КГГА

Напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Киевским городским головой Виталием Кличко никуда не делось. Они, как и два года назад, во время затеянной тогдашним главой ОП Андреем Богданом кампании по отстранению мэра-боксера от власти, демонстрируют нетерпимость друг к другу.

Кличко в этом противостоянии выполняет роль обороняющейся стороны. А Зеленский выглядит как агрессор. И если в истории двухлетней давности мэру столицы удалось спастись от, казалось, неминуемой отставки с должности главы КГГА благодаря дружеским связям с окружением тогдашнего американского президента Дональда Трампа, то сегодня бывшего боксера, кажется, мало что может спасти от аппаратного нокаута.

Война, которую вел Офис президента против Виталия Кличко в 2019 году, больше была войной импровизаций: Банковая применяла как административные рычаги, так и попытки публичной дискредитации. Однако нельзя было сказать, что они выглядели уж слишком системными и уверенными. Окружение Зеленского не демонстрировало единодушия по Кличко: кто-то хотел его отставки с должности главы Киевской горгосадминистрации, а кто-то, наоборот, пытался умерить пыл Зеленского и Богдана, спешивших с принятием решения. Плюс отсутствие на скамейке запасных в зеленой команде фигуры, которая бы хоть малейшим образом могла создать конкуренцию Кличко.

Когда же Богдана сменил на посту Андрей Ермак, столичный градоначальник смог выдохнуть и расслабиться в своем углу. Ведь устранение Богдана с должности главы ОП одновременно ослабило кулуарное давление одного из тогдашних властных фаворитов Андрея Вавриша на ситуацию. Вавриш со своим желанием получить столицу под свое управление был вынужден уйти в тень. И главная потуга, давившая на Кличко, определенным образом дематериализовалась. А на поле появились новые игроки, которые продемонстрировали направленность к коллаборации с мэром.

Последнему, конечно, пришлось пожертвовать некоторыми лакомыми кусками своего хозяйства и перераспределить влияние между игроками. Так в игре появились персонажи типа Николая Тищенко и представителя плеяды Черновецкого Дениса Комарницкого. Однако эти потери оказались не критичными.

Между тем удачная избирательная кампания 2020 года продемонстрировала, что Кличко остается безальтернативной фигурой в киевской политике. И на его стороне играет существенная электоральная поддержка. Причем симпатии киевского избирателя к городскому голове оказались явно сильнее, чем поддержка президента. Поэтому политическая ревность последнего в контексте будущей президентской избирательной кампании в значительной мере объясняют причины нынешнего обострения.

Но нынешняя атака на Кличко имеет все признаки системной операции, которая обещает вполне логичный финал в виде увольнения или, по крайней мере, отстранения мэра от должности руководителя КГГА. С последующим превращением его в "свадебного генерала" с чисто декоративными мэрскими полномочиями, но без ощутимого влияния на исполнительную ветвь, в которой сосредоточены все административные рычаги управления столицей.

На этот раз подступиться к мэру на Банковой решили с помощью силовиков, которые на прошлой неделе провели обыски в нескольких департаментах КГГА, на коммунальных предприятиях столицы и в помещениях ближайших соратников Кличко. Затем спецотряд СБУ заявился и в доме, где живет сам мэр. И хоть в спецслужбе впоследствии заявили, что причиной визита является не действующий городской голова, а его сосед, многие восприняли это как акт устрашения.

Тактика нападения, учитывая примененные на данный момент меры, заключается в том, чтобы через коррумпированное окружение подобраться и к самому мэру. Сначала нужно дискредитировать саму суть управления столицей и продемонстрировать, что вокруг Кличко образовалось настоящее коррупционное гнездо из числа наиболее приближенных к нему людей. А потом уже привязать к темным делам его самого с последующим отстранением от должности. Не исключено, что Банковая воспользуется летним политическим затишьем, чтобы провернуть эту операцию. И одним из наиболее вероятных претендентов на пост называют нынешнего первого замглавы КГГА Алексея Кулебу, который якобы пользуется доверием Офиса президента.

В объяснениях президента это должно выглядеть примерно так: мол, я долго терпел этот коррупционный беспредел в сердце страны, но теперь решительно положу ему конец. Кстати, что-то в подобном духе Зеленский продекламировал на своей пресс-конференции на прошлой неделе. В тоне главы государства были явно ощутимы нотки личного пренебрежения к своему политическому сопернику. Особенно его слова, якобы Кличко обивает пороги Офиса президента в попытке выпросить себе индульгенцию. "Он регулярно мне звонит, пишет, записывается на прием, приходит... Он обращался ко мне, чтобы я его не увольнял с должности главы КГГА", – заявил президент.

Де-факто Зеленский таки формализовал мэра столицы как своего политического соперника. И произошло это, как говорят некоторые "ястребы" из президентской команды, из-за того, что Кличко уже не скрывает своих президентских амбиций и фактически начал избирательную кампанию.

Киевский городской голова действительно является очень серьезным соперником для Владимира Зеленского, который уже почти не скрывает, что планирует пойти на второй президентский срок. По большому счету, на сегодняшний день Кличко при всех его очевидных недостатках является единственным серьезным и раскрученным претендентом на президентский пост от так называемого национал-патриотического политического лагеря, за голоса которого борется и Зеленский. Петр Порошенко и сам понимает, что не сможет вторично войти в президентскую реку, Юлия Тимошенко давно осталась исключительно с ядерным электоратом в 10-12%, Арсений Яценюк находится в политическом небытии после отставки с поста премьера, остальные же политики этого лагеря не имеют такой узнаваемости и поддержки, чтобы претендовать на победу.

При этом потоптаться Кличко также может и по аполитичному электорату Зеленского – молодежи, которая является электоральным ядром и для "Слуги народа", и для лидера реинкарнированного "УДАРа". Поэтому для Зеленского критически важным является если не устранить Кличко с политического поля, то по крайней мере дискредитировать его причастностью к коррупции, максимально ослабить и оставить без доступа к ресурсам, которые дает должность главы города. И нынешняя кампания против мэра Киева – способ загнать последнего в маргинес.

Впрочем, успех этой кампании, даже если план по превращению Кличко в "английскую королеву" и будет завершен, остается сомнительным. Для реальной дискредитации главы Киева силовики должны найти, во-первых, весомые и наглядные доказательства коррупции в коммунальном хозяйстве, а во-вторых, связать эти доказательства непосредственно с Кличко. А вот с этим у украинских силовиков всегда были серьезные проблемы, и пока чего-то, что по-настоящему разочаровало бы избирателей в Кличко, судя по всему, во время обысков не нашли.

При отсутствии же убедительных доказательств злоупотреблений вся эта громкая кампания с обысками может иметь и обратный эффект – украинский избиратель любит жертв режима, посему мощное давление на Кличко лишь добавит ему симпатий. К тому же и проблема с отсутствием среди "Слуги народа" сильного киевского политика, способного занять место Кличко, за два года никуда не делась. Скорее, наоборот: бестолковые выходки Тищенко и других киевских "слуг" лишь отвернули многих киевлян от президентской политсилы. Что же касается Кулебы, как вероятного кандидата на пост главы КГГА, то его большинство киевских избирателей просто не знает, а получение власти таким способом отнюдь не будет способствовать росту его популярности.

Конечно, атаку на Кличко можно было бы считать просто попыткой центральной власти давить на мэра с целью сделать его более договороспособным. Впрочем, Кличко всегда давал понять, что не стремится заигрываться в конфронтацию с Офисом президента и всегда был готов к договоренностям. В то же время сегодняшнее силовое давление на столичного градоначальника уж слишком мощное. Поэтому его главная цель - именно политическая дискредитация Кличко, а не принуждение к сотрудничеству.

Таким образом складывается впечатление, что в ОП начали довольно рискованную для себя игру в войну с Кличко, особенно учитывая то, что эта война является уже третьим масштабным политическим фронтом, который открыл Зеленский. Первые два лидер государства ведет против Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

И как бы на Банковой не пытались камуфлировать ведение наступательных действий под "весенние посадки" или борьбу с российским влиянием, в этих историях явно торчат уши обычной политической конкуренции. А объявление войны Кличко – явный признак подготовки политического поля под второй срок президента Зеленского.