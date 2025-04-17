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17 апреля 2025, 06:40

Суд избрал меру пресечения жителю Сум, который обокрал жертву ракетного удара

17 апреля 2025, 06:40
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фото: Сумская областная прокуратура
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В Сумах суд избрал меру пресечения 45-летнему мужчине, которого подозревают в краже во время ликвидации последствий вражеского ракетного обстрела. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 апреля. По версии следствия, злоумышленник находился недалеко от эпицентра взрыва, когда увидел возле одного из травмированных мужчин мобильный телефон. Игнорируя потребность потерпевшего в помощи, он решил завладеть гаджетом. Правоохранители заметили это и оперативно задержали мужчину. Во время осмотра у фигуранта был обнаружен похищенный смартфон.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании строжайшей меры пресечения — содержания под стражей, но установил альтернативу в виде залога — 242 тысячи гривен. Подозреваемый остается под стражей.

"За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ликвидации последствий ракетного удара по Сумам 13 апреля правоохранители задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у тяжело раненного.

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суд преступление кража Сумы следствие телефон ракетный удар мера пресечения
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