Суд избрал меру пресечения жителю Сум, который обокрал жертву ракетного удара

фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах суд избрал меру пресечения 45-летнему мужчине, которого подозревают в краже во время ликвидации последствий вражеского ракетного обстрела. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 апреля. По версии следствия, злоумышленник находился недалеко от эпицентра взрыва, когда увидел возле одного из травмированных мужчин мобильный телефон. Игнорируя потребность потерпевшего в помощи, он решил завладеть гаджетом. Правоохранители заметили это и оперативно задержали мужчину. Во время осмотра у фигуранта был обнаружен похищенный смартфон.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании строжайшей меры пресечения — содержания под стражей, но установил альтернативу в виде залога — 242 тысячи гривен. Подозреваемый остается под стражей.

"За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ликвидации последствий ракетного удара по Сумам 13 апреля правоохранители задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у тяжело раненного.