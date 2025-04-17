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17 апреля 2025, 04:20

"Это кто-то финансирует": певица Солоха раскритиковала песню Ziferblat для Евровидения

17 апреля 2025, 04:20
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Фото: YouTube
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Украинская певица Солоха раскритиковала группу Ziferblat. Она заявила, что не верит, что большинство зрителей действительно проголосовали за их песню в Нацотборе

Об этом певица сказала в интервью Guildhall, передает RegioNews.

Солоха, в этом году пробовавшая свои силы на Нацотборе на Евровидение, возмутилась победой группы Ziferblat. Она заявила, что они могли победить нечестным путём. Также ей не нравится название группы из-за буквы Z, которая, по ее словам, ассоциируется с РФ.

"Я хочу подвергнуть сомнению легитимность этого конкурса. Действительно ли украинцы проголосовали за эту группу? Я в это не верю. Я считаю, что это странный выбор и он не честен. Потому что проверить это мы не можем. Вот как это проверить? Никак! Потому, пожалуй, это кому-то нужно. Наверное, какой-то человек за ними стоит, кто из политиков. Кто-то это финансирует", - заявила Солоха.

Победители прошлогоднего Евровидения Nemo не разделяют мнение Солохи: артисты оценили песню Украины на Евровидение 2025 года.

Напомним, что группа Ziferblat будет представлять Украину с песней Bird of Pray. Первый полуфинал конкурса состоится уже 13 мая, где группа будет выступать под пятым номером.

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