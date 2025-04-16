Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+

Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой — непозволительная "роскошь", когда страна нуждается в кадрах. RegioNews расскажет о трудностях с которыми сталкиваются соискатели среднего возраста, необходимости содействия со стороны государства, возможных путях решений

Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой — непозволительная "роскошь", когда страна нуждается в кадрах. RegioNews расскажет о трудностях с которыми сталкиваются соискатели среднего возраста, необходимости содействия со стороны государства, возможных путях решений

На фоне сокращения расходов на социальную поддержку, возможность заработать остается единственным вариантом содержать себя и свою семью. Однако в условиях полномасштабной войны и экономического кризиса, далеко не все граждане в состоянии найти работу с достойным заработком. Чаще других с данной проблемой сталкиваются люди, которым до пенсии остается десять и менее лет. Об этом свидетельствуют результаты опросов, где почти 70% мужчин и женщин старше 50 лет отмечали, что в поисках работы сталкивались с дискриминацией из-за возраста — сообщает портал поиска работы Work.ua.

Можно возразить, что в условиях мобилизации и выезда беженцев за рубеж освободилось множество вакансий и найти работу вполне можно. Но нужно учесть, что бизнес также понес большие убытки из-за сложной экономической ситуации, и вынужден сокращать рабочие места. К тому же многие из предложенных вакансий касаются все же неквалифицированной работы. И далеко не все люди среднего возраста готовы идти работать сторожем, грузчиком или варить кофе, в том числе по физическим показателям. Да, спрос на работников есть, однако есть большой разрыв с пожеланиями и возможностями работника с одной стороны, и запросами работодателя — с другой.

"Для таких как я вакансий мало"

Подробнее о трудностях поиска работы рассказали сами украинцы. Жительница Черкасс 58-летняя Оксана Яценко пожаловалась, что ее не брали работать даже на низкооплачиваемую работу в городскую больницу. В администрации медучреждения женщине ответили, что сотрудников старше 45 лет они не берут. Житель Киева 57-летний Владимир Скорик рассказал как с трудом устроился охранником в автотранспортное предприятие с крайне неудобным графиком.

"Я вынужден все время быть на связи, поэтому мою работу легкой назвать нельзя, сильно выматывает. Для выхода на пенсию мне не достает стажа, поэтому уже согласен на любую работу, но для таких как я вакансий мало", — отмечает мужчина.

Для жительницы прифронтового села Катериновка Иллиновской общины Донецкой области Елены Лобовой предстоящие сложности с трудоустройством стали одним из основных факторов нежелания выезжать из родного села, которое ежедневно подвергалось обстрелам.

"Чтобы куда-то выехать необходимо найти работу, а это очень сложно. Мне уже 50 лет, в таком возрасте не очень-то хотят трудоустраивать", — рассказала Елена Лобова журналистам нашего издания.

Женщина все же вынуждена была недавно покинуть село, когда к нему вплотную подошли российские войска.

Глава Терноватской территориальной общины Запорожской области Александр Бабанин рассказал RegioNews, что жители прифронтовой общины имеют большие трудности с трудоустройством. При этом тяжелее всего приходится людям среднего возраста, так как им труднее найти работу. В то же время адресная гуманитарная помощь людям таких возрастов не положена, так как они не подпадают под категорию незащищенных.

"Но если ты не работаешь, то гуманитаная помощь для тебя не менее важна, чем для других категорий. Видя все это, мы, помимо поддержки с трудоустройством, начали активно искать возможности расширения гуманитарной помощи, чтобы отдельно поддерживать гуманитаркой и эту категорию граждан", — отметил глава общины.

Участие государства

Со своей стороны государство предпринимает определенные шаги для поддержки с трудоустройством граждан старших 45 лет, как на законодательном уровне, так и с помощью внедрения некоторых программ. Статья 2-1 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) запрещает любую дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрасту. Статьей 42 КЗоТа предусмотрено, что работники предпенсионного возраста имеют преимущественное право оставления на работе во время сокращения. С января 2022 года действует Закон, запрещающий работодателям указывать в вакансиях возраст работников, их пол и другие дискриминирующие факторы. Штраф — 10 минимальных зарплат или 80 тыс. грн на сегодняшний день.

Что касается программ, то с 2022 год действует программа "Армия восстановления" по привлечению безработных для участия в общественно полезных работах с зарплатой 12 тыс. грн в месяц. Данная программа хорошо себя показала в прифронтовых регионах, где очень большие проблемы с трудоустройством. Однако количество вакансий часто ограничено, также есть ограничения по продолжительности трудоустройства. Есть случаи и плотного сотрудничества центров занятости с частными предприятиями — соискателям не только предоставляется работа, но и обучение, при этом во многих случаях возраст работников не играет роли. Также граждане старше 45 лет имеют право на получение ваучеров на бесплатное обучение и освоение новых профессий, которые оплачиваются из госбюджета.

Алексей Плотников, экономист. Фото: из открытых источников

Насколько данные меры являются достаточными? Заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что правительству необходимо лучше бороться с проявлением эйджизма.

"Должны быть жесткие законодательные нормы. Да, есть ограничения по увольнению тех, кто достиг предпенсионного возраста, при этом уволить или не принять на работу 50-летнего — это элементарно. Поэтому меры по борьбе с эйджизмом нужно более жестко прописать в трудовом кодексе и, возможно, принять отдельное законодательство и прописать, что возраст не является преградой, а лишь объективной квалификационной нормой", — рассказал он RegioNews.

Экономист уверен, работники более старшего возраста — это огромный опыт и квалификация, которая затачивалась десятилетиями. Соответственно, считает он, это потенциал возможности использовать квалификацию для достижения тех или иных целей особенно в условиях предстоящего восстановления Украины.

Некоторые экономисты даже указывают на необходимость создания более щадящих условий труда для людей в возрасте 50+, вплоть до того, чтобы обязать работодателей предоставлять работникам третий выходной, обеспечить дополнительными льготами. Такое мнение выразил нашим журналистам экономист и политтехнолог, экс-научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Всеволод Степанюк. Государство, считает он, все равно останется в выигрыше, потому как помимо прибыли в бюджет, будут снижены социальные расходы на поддержку безработных. Ведь если человек до срока выхода на пенсию не работает, он будет претендовать на социальные пособия.

Иные подходы

Если развить идею активной поддержки со стороны государства, то в корне переломить проблему с безработицей возрастных категорий граждан мог бы разворот государства в сторону активной социальной поддержки. Скажем, выстраивание системы, нацеленной прежде всего на всестороннюю поддержку населения как-то: создание рабочих мест, организации качественной и доступной медицины, выстраивание многоуровневой социальной поддержке и др. В этом случае государство получало бы мотивированных граждан, готовых активно защищать и развивать страну.

Данный подход вполне возможен. Его упрощенную версию можно наблюдать кое-где и сегодня в объединениях граждан — в тех же сельскохозяйственных кооперативах, которых в Украине не одна сотня. Данные добровольные объединения интересны не столько своей экономической деятельностью, сколько подходом в решении задач. Членам кооператива выгодно поддерживать друг друга, так как из-за этого выигрывают все.

Василий Мартюк, военнослужащий, один из инициаторов создания кооператива. Фото: из личного архива

Подобные принципы заложены во многих успешных кооперативах, один из них — "Файна поляна" в Тернопольской области, объединяющий более тысячи домохозяйств, и дающий работу многим пенсионерам и людям предпенсионного возраста. Один из инициаторов создания кооператива военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Мартюк, рассказал RegioNews, что все стратегические решения участники кооператива принимают сообща, а основой объединения являются активные граждане.

"Должны найтись сильные, энергичные люди, готовые организовать процесс. К тому же должно быть доверие людей меж собой", — рассказал ветеран.

Директор известного в Украине молочного кооператива "Покрова" в Львовской области Любовь Клубок, рассказала RegioNews, что все участники их объединения равны между собой и вправе принимать решения, независимо от своих средств и статуса. Все текущие вопросы решаются в Viber-группе, а стратегические решения принимаются уже на общих сборах путем голосования. Отметим, что кооператив активно поддерживает не только своих членов, но и помогает военнослужащим, а также поддерживает социальную инфраструктуру нескольких населенных пунктов.

Понятно, что государство это несопоставимо более сложная система, нежели даже самый крупный кооператив. Однако главным здесь является сам принцип, который базируется на всесторонней поддержки людей ради общего блага. Это тот фундамент, на котором должны основываться любые объединения, если они хотят процветания и развития. И реальность показывает, что подобный подход вполне жизнеспособен.