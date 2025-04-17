Массированная атака на Днепр: погибли 3 человека, среди них – ребенок, еще 30 пострадали
Поздним вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранены 30 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате атаки дронов в Днепре изуродованы десятки многоквартирных и частных домов. Также в городе повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия, пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, около полутора десятков авто.
"В Днепре погибли три человека, среди них - ребенок. Пострадали 30, пятеро - дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.
Напомним, в результате вчерашней массированной атаки дронами в Днепре вспыхнули пожары. Ранее сообщалось, что погибли два человека и еще 28 получили ранения.
Атака на Днепр: повреждены дома, общежития и предприятие, число пострадавших продолжает растиВсе новости »
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