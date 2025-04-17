Массированная атака на Днепр: погибли 3 человека, среди них – ребенок, еще 30 пострадали

фото: Сергей Лысак

Поздним вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранены 30 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки дронов в Днепре изуродованы десятки многоквартирных и частных домов. Также в городе повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия, пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, около полутора десятков авто.

"В Днепре погибли три человека, среди них - ребенок. Пострадали 30, пятеро - дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.