Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города

Городской голова Хмельницкого по результатам осенних местных выборов значительно расширил свой хозяйственно-политический ареал и останавливаться на достигнутом не собирается. Он открыто говорит, что эта мэрская каденция будет для него последней и декларирует намерения «брать власть» в широком смысле. И похоже, что основания для таких амбициозных заявлений имеет

Городской голова Хмельницкого по результатам осенних местных выборов значительно расширил свой хозяйственно-политический ареал и останавливаться на достигнутом не собирается. Он открыто говорит, что эта мэрская каденция будет для него последней и декларирует намерения «брать власть» в широком смысле. И похоже, что основания для таких амбициозных заявлений имеет

Александр Симчишин одержал победу на мэрских выборах в 2015 году на волне Майдана и позитивных ожиданиях горожан. Он в тот момент представлял "Свободу", был одним из депутатов горсовета от этой партии. Первая каденция оказалась достаточно удачной: мэру Хмельницкого удалось продемонстрировать хороший результат в управлении городом. Поэтому в октябре 2020-го он одержал убедительную победу с впечатляющим результатом в 86,8% голосов избирателей, что стало своеобразным электоральным рекордом прошлых выборов. Своим результатом Симчишин превзошел и черниговца Владислава Атрошенко, и мариупольца Вадима Бойченко, и харьковчанина Геннадия Кернеса, и винничанина Сергея Моргунова. И даже своих ближайших соседей-"свободовцев" из Тернополя и Ивано-Франковска – Сергея Надала и Руслана Марцинкива.

На этих выборах городской голова Хмельницкого несколько дистанцировался от партии "Свобода", которая значительно потеряла свою популярность за последние годы, хотя и держится за несколько западных регионов. Он шел на выборы с местным политическим проектом, который получил название "Команда Симчишина". Мэр вместе со своими соратниками посчитали, что новый бренд позволит расширить электоральные горизонты и поможет завести в городской совет большую фракцию, чем это было бы под "свободовскими" флагами. По словам Симчишина, если бы он возглавил отряд партии Олега Тягнибока, результат также был бы существенным, но вряд ли перешагнул бы отметку в 50%. А "Команде Симчишина" благодаря нивелированию политической составляющей и концентрации на личности популярного мэра-хозяйственника удалось зайти в совет двумя третями от общего состава. Следовательно, хмельницкий градоначальник оказался совершенно самостоятельным в подборе кадров и формировании городской политики. Чем в полной мере и пользуется.

Смена команды

После выборов Симчишин существенно обновил руководящий состав городской власти. Он не только заменил всех своих заместителей на новых людей, но и сделал апгрейд среднего звена – на уровне начальников подразделений. Он объяснил, что причина замены команды не в плохом результате работы, а в необходимости обновляться и меняться. В целом, считает мэр, работа была продуктивной и достижения очевидны, что и было соответствующим образом оценено избирателями.

В течение последних пяти лет Хмельницкий действительно продемонстрировал незаурядные успехи в налаживании городской жизни. Здесь подтянули инфраструктуру, здравоохранение, создали условия для инвестиций, обеспечили безопасность и комфорт для жителей и гостей. Здесь приятно даже сидеть в тюрьме, ведь в местном СИЗО, одном из первых, появились камеры повышенного комфорта, которые, по словам Симчишина, пользуются большой популярностью.

Хмельницкий среди других городов выделяется также отношением к образованию, за последние четыре года в городе было открыто пять новых детских садов и реконструировано и отремонтировано до десятка общеобразовательных школ. При этом цены на коммуналку, транспорт и вообще "на жизнь" остаются абсолютно вменяемыми. Кроме того, в последние годы Хмельницкий вышел в лидеры рейтингов комфортности проживания в городе и потеснил даже Киев, который эксперты поставили на второе место.

Хмельницкий пробует теснить столицу и другие города уже в новой каденции Симчишина. Так, он вместе с Виталием Кличко и Богданом Андриивым из Ужгорода являются претендентами на звание Человек года в номинации "городской голова".

А еще одним наглядным достижением мэра и его команды можно считать победу Хмельницкого в конкурсе по обновлению электротранспорта, который проводился на государственном уровне. А значит, город сможет закупить за средства Европейского инвестиционного банка 60 новых троллейбусов в свой парк. Такое количество новых машин была бы ощутимым даже в городе-миллионнике, а для Хмельницкого это вообще станет кардинальным обновлением. И это притом что город и так не пасет задних в транспортной сфере: здесь сумели за последние пять лет уже закупить 32 новых троллейбуса и еще 6 машин – капитально отремонтировать.

Расширение территорий

Симчишин на самом деле не скрывает, что имеет значительно более широкие амбиции, чем управление Хмельницким. Где ему, чувствуется, уже становится тесно. Не исключено, что втайне он лелеет идею когда-то и побороться за президентское кресло. Но пока что его промежуточной целью является парламент и, возможно, правительство, где мог бы шире раскрыть свою управленческую натуру. На последних местных выборах он получил не только победу в городе – под его влиянием оказался также и Хмельницкий район, куда фракция "Команды Симчишина" вошла довольно мощно и смогла обеспечить избрание своего главы районного совета.

В Хмельницком облсовете Симчишину, правда, пришлось пойти на компромисс с партией "За майбутнє", управляемой здесь нардепом Сергеем Лабазюком, и уступить кресло главы облсовета в пользу жены последнего Виолетты Лабазюк. Однако мощная фракция "КС" и получение должности первого областного вице-спикера для своего выдвиженца Владимира Гончарука в совокупности с другими должностями дают Симчишину немалое влияние также и на всю область. Эта комбинация, кроме прочего, стала также наглядным примером победы местного политикума над властью Банковой. Ведь "Слуга народа", которая слишком старалась поставить своего главу облсовета, была вынуждена "утереться" и прийти в коалицию на правах младшего партнера.

Сейчас Симчишин уже активно готовится к предстоящей парламентской избирательной кампании и взвешивает различные варианты своего участия в ней. Возможно, это будет в формате "Свободы", а возможно – и другой проект, в котором личная роль хмельницкого градоначальника может быть гораздо значительней, чем та, которую ему смогла бы предложить политическая сила Тягнибока. По крайней мере, пока тот остается главой этой партии.