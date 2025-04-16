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В Полтавской области признали виновным в убийстве священника, который родом из Львовщины. Он застрелил председателя общественной организации

Об этом сообщает LVIV.Media, передает RegioNews.

Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал виновным в убийстве настоятеля двух церквей, благотворительного одного из районов Полтавской области епархии УПЦ родом из Львовской области. Священник застрелил главу ОО "Народный контроль Полтавщины" из ружья. Это произошло из-за конфликта, который между ними возник из-за автомобиля с продуктами для ВСУ.

В приговоре отмечается, что Дмитрий Куличковский (родом Львовщины) ранее не был осужден. На момент убийства он был настоятелем церкви Юрия Победоносца в городе Кобеляки и церкви Рождества Иоанна Крестителя в селе Марковка Белицкой общины. Также по совместительству был благотворительным один из районов Полтавской области епархии Украинской Православной Церкви.

В день убийства двое мужчин поссорились из-за автомобиля с гуманитарной помощью для ВСУ. Впоследствии священник отдал ключи от автомобиля и пошел домой. Там он взял ружье и зарядил его охотничьими патронами.

Вернувшись во двор, священник приказал потерпевшему опуститься на колени, пока не приедет полиция. Когда мужчина отказал, священник выстрелил ему в левое бедро и правое колено. Потерпевший скончался от острой кровопотери. Куличковский попросил свидетеля вызвать скорую, а сам взял оттуда бутылку с водой, самодельный жгут, бинт, вату и перекись водорода. Однако первую помощь он не оказал, потому что потерпевший уже не проявлял признаков жизни.

На суде священник частично признал вину. Он заявил, что потерпевший потребовал отдать ему ключи от машины. Куличковский отметил, что он не преследовал цели убитого мужчины, он хотел только забрать при полиции из автомобиля продукты, предназначенные для ВСУ, после чего отдать автомобиль, однако - в эмоциональном состоянии во время спора потерпевший его ударил, а он схватил ружье.

Суд приговорил священника к лишению свободы на 7 лет. Также он должен платить моральную компенсацию в сумме 500 тысяч. грн семье погибшего и 8 тыс. грн расходов на привлечение экспертов.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили священника, который нелегально присвоил территорию. В частности, речь идет о храме. Известно, что сделал он это в сговоре со своей родственницей.