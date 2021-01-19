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Олег Полищук журналист [email protected]
19 января 2021, 12:00 7

Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах

19 января 2021, 12:00 7
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RegioNews определил актуальные особенности регионального политического ландшафта страны после последних местных выборов, посчитав количество руководящих должностей в президиумах областных советов, которые достались украинским партиям в результате локальных коалициад
RegioNews определил актуальные особенности регионального политического ландшафта страны после последних местных выборов, посчитав количество руководящих должностей в президиумах областных советов, которые достались украинским партиям в результате локальных коалициад
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Для начала стоит напомнить, какие именно политические силы преодолели на прошлых выборах в облсоветы условный проходной барьер в 5% в целом по Украине. Ибо это был, по сути, наиболее точный замер нынешних рейтингов партий, которые будут пытаться попасть в следующий парламент. Итак, из всего круга таких оказалось только пять. Согласно итогового мониторинга результатов местных выборов-2020, проведенного по горячим следам социологической группой "Рейтинг", тройка лидеров – "Слуга народа", "Європейська солідарність" и ОПЗЖ – пришла на финиш очень плотно, немного отстали от них "За майбутнє" и "Батьківщина" с фактически одинаковыми показателями. Дальше же – огромный разрыв, где конкурируют в малых цифрах "Наш край" со "Свободой", а замыкают ТОП-10 с почти одинаковым результатом Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила і честь" Игоря Смешко и "Пропозиція", которая по факту стала партией не всех украинских мэров, а лишь четырех из них.

Собственно, в таком порядке первой партийной десятки мы и проанализировали реальные достижения политических сил в уже завершенных поствыборных коалиционных процессах, которые иногда длились долгими неделями и довольно бурно, а где-то прошли быстро и как по маслу. Актуальной особенностью регионального политического ландшафта Украины после последних местных выборов стали точечные победы нескольких локальных проектов, что при чисто математическом подсчете "золота" (глав облсоветов), "серебра" (первых заместителей) и "бронзы" (заместителей) по итогам областных коалициад RegioNews просто не мог не принять во внимание.

"Слуга народа"

Чисто номинально партия президента Владимира Зеленского смогла конвертировать свое первое место на выборах-2020 в максимальное среди всех политических конкурентов количество глав облсоветов – 12. Правда, для этого "слугам народа" пришлось вступать в неестественные и неприятные для общенационального реноме союзы с ОПЗЖ, как это произошло на Днепропетровщине, Киевщине, Кировоградщине, в Николаевской, Одесской, Сумской и Херсонской областях. А, к примеру, на Закарпатье для избрания областным спикером представителя "СН" и экс-главы ОГА Алексея Петрова пришлось пожертвовать вице-спикерское кресло "порошенковцу" Денису Ману. Кроме того, кое-где полученная "золотая медаль" оказалась чисто символической уступкой "миноритариям" со стороны местных "мажоритариев". Например, "зеленого" главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна партнеры из "Блока Кернеса – Успешный Харьков" обложили аж тремя заместителями включительно с первым вице-спикером Альбертом Кононенко. Там же, где президентская партия вынуждена была отступать от превосходящего силой идеологического противника, "Слуга народа" все равно напросилась в младшие партнеры, показательным образцом чего стала Львовщина (тамошний вице-спикер - представитель "СН" Юрий Холод).

"Євросолідарність"

Во Львовском облсовете свою выдвиженку в спикеры Ирину Гримак "Європейська солідарність" провела довольно легко, с большими трудностями "ЄС" столкнулась на Ровенщине в продвижении в кресло главы облсовета Сергея Кондрачука, но это был последний мажорный аккорд партии Петра Порошенко во всех местных коалициадах. Ведь в других регионах "Євросолідарність" смогла выжать лишь портфель первого вице-спикера Черкасского облсовета для бывшего узника Кремля Романа Сущенко, для чего, кстати, "ЄС" придется быть в одном локальном большинстве и с "СН", и с ОПЗЖ. Еще четыре обычных вице-спикерських "трофея" вряд ли можно считать особым достижением для этой политической силы, учитывая общий по Украине результат выборов-2020, когда партия Порошенко заняла второе место и отстала от партии Зеленского менее чем на 1%.

ОПЗЖ

Третий призер в итоговой таблице местных гонок ОПЗЖ, несмотря на свое электоральное первенство в четырех областях – Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской, не получил себе ни одного председателя облсовета, что является едва ли не самым знаковым поствыборным провалом. Более того, в Запорожье партия Медведчука-Левочкина вообще осталась в оппозиции, в Одессе – в полуоппозиции (должность замглавы облсовета для Вадима Шкаровского там де-факто "выплакали", как и для Андрея Малыша в Харьковском облсовете). В Херсоне – два облсоветовских первых зама, поэтому это "серебро" ОПЗЖ является самой низкой в стране пробы, только в Николаеве и Сумах данная пророссийская партия получила по полноценному первом вице-спикеру и лишь благодаря достигнутым в обоих случаях "договорнякам" с "СН". Что же касается первого замглавы Днепропетровского облсовета Геннадия Гуфмана, который стал депутатом от ОПЗЖ, то его считают человеком мэра Днепра Бориса Филатова и его партнера Геннадия Корбана, то есть это история вообще совсем чужих побед.

"За майбутнє"

Бывшие друзья и однопартийцы Филатова и Корбана по "УКРОПу" - олигархическо-политический дуэт Игоря Коломойского и Игоря Палицы – возлагали большие надежды на свой новый проект "За майбутнє", но он на выборах-2020 по-настоящему выстрелил только в двух областях: на родной для Палицы Волыни, а также в Хмельницкой области, где к "замайбутновцам" присоединился нардеп-агромагнат Сергей Лабазюк со всем своим семейством (его жена Виолетта Лабазюк вообще стала главой Хмельницкого облсовета). В остальных регионах эту партию ожидала череда поражений в коалициадах и незначительный "прикуп" в Тернополе (в виде должности первого вице-спикера для старожила тернопольского политикума Владимира Болещука), Ивано-Франковске (как портфель заместителя главы облсовета для экс-руководителя ОГА времен Виктора Ющенко и давнего лоббиста "Буковеля" Николая Палийчука) и в Запорожье (как вице-спикерське кресло для местного бизнесмена Геннадия Фукса).

"Батьківщина"

Партия Юлии Тимошенко не взяла в облсоветах ни одного "золота", зато стала рекордсменом по "серебру" - в арсенале "Батьківщини" теперь пять первых заместителей глав облсоветов. И везде в таких случаях – и в Закарпатье, и на Киевщине, и на Одесщине, и на Львовщине, и на Прикарпатье – "тимошенковцы" выступают главной опорой для старших партнеров по коалиции (в первых трех случаях – для "слуг народа", во Львове – для "ЄС", в Ивано-Франковске – для "Свободы"). Также пять вице-спикерських кресел "Батьківщина" получила в Винницком, Волынском, Запорожском, Полтавском и Черкасском облсоветах, где без однопартийцев Тимошенко их работа будет если не заблокирована, то, по крайней мере, значительно затруднена. Конечно, результат далек от феноменального, но явно позволит партии держаться на плаву в межвыборный период.

"Наш край"

А вот "Нашему краю" с конвертацией вполне неплохих электоральных результатов выборов-2020 в почти 4% голосов избирателей точно не повезло – почти везде, где "краяни" прошли в облсоветы, они оказались на обочине коалиционных процессов. Единственное исключение – это Житомирщина, где представитель "Нашего края", директор Малинского лесного хозяйства Олег Дзюбенко был избран первым вице-спикером, но, похоже, не столько благодаря немного выцветшему партийному бренду, сколько собственным связям с местными элитами.

"Свобода"

Партию Олега Тягнибока можно считать одним из главных победителей последних местных гонок только благодаря одному факту – заняв в общем зачете предпочтений украинцев лишь седьмое место, "свободовцы" поделили третью строчку с "За майбутнє" по количеству облсоветовских "медалей". Так, главами Ивано-Франковского и Тернопольского облсоветов стали соответственно нардепы позапрошлого созыва Александр Сыч и Михаил Головко, на Волыни своим первым вице-спикером Юрием Полищуком "Свобода" укрепила большинство вокруг "замайбутновцев", а на Ровенщине сыграла не последнюю скрипку в местном триумфе "ЄС" (награда за это – место заместителя главы облсовета для Алексея Бучинского). Впрочем, дальше Западной Украины, где, прежде всего, благодарит своей популярностью мэрам Тернополя и Ивано-Франковска Сергею Налалу и Руслану Марцинкиву, партия Тягнибока и не заглядывает – прошли уже те времена.

Радикальная партия

Кстати, как раз благодаря коалициаде в Ровно партия Олега Ляшко смогла получить хотя бы одну "серебряную медаль" - кресло первого вице-спикера, в котором будет сидеть "радикал" Сергей Свисталюк. Даже на родной для партийного лидера Черниговщине "ляшковцы" довольствовались только "бронзой" (там глава областной ячейки Радикальной партии Дмитрий Блауш стал заместителем при "слуге народа" - главе облсовета Елене Дмитренко). А в Кировоградском облсовете представитель РПЛ Дмитрий Линько был избран вице-спикером благодаря союзу не только с "СН" и местной "Пропозіцією", но и с ОПЗЖ.

"Сила і честь"

Везде партия Игоря Смешко, где смогла преодолеть проходной барьер, оказалась "не при делах". Поэтому попадание "Сили і честі" в этот лидерский ТОП-10 – лишь дань уважения тем 235 тысячам украинских избирателей, которые проголосовали на выборах-2020 за эту политическую силу.

"Пропозиція"

Еще меньшее количество голосов в октябре прошлого года получила очень распиаренная "партия мэров", однако с конвертацией в конкретные должности в "Пропозиції" все хорошо – там, где вновь переизбрались мэрами ее отцы-основатели, партия вошла в областные коалиции и получила от этого хоть какие-то бонусы. И это стало возможным исключительно стараниям городского головы Кропивницкого Андрея Райковича (должность первого заместителя председателя Кировоградского облсовета для своего соратника Юрия Семенюка), житомирского градоначальника Сергея Сухомлина (вице-спикерство для члена команды, главы облсовета прошлого созыва Владимира Ширмы) и уже упомянутого мэра Днепра Филатова, который посадил в кресло замглавы Днепропетровского облсовета Игоря Каширина, особенно близкого к Корбану. А вот мэр Николаева Александр Сенкевич пока не достиг для "Пропозиції" каких-то важных должностей в Николаевском облсовете.

Локальные победные проекты

Сколько бы не пророчили радужные перспективы для "Украинской стратегии Гройсмана", эта партия на последних местных выборах нигде больше не прогремела, кроме родных бывшему премьеру Виннице и области. В тамошнем облсовете "гройсмановцы" кроме портфеля главы для Вячеслава Соколового взяли еще три вице-спикерских кресла, то есть почти все (одно отдали "Батьківщині", потому что самим не хватило мандатов для монобольшинства). Но от этого констатация факта не изменилась – "УСГ" является хоть и победным, но сугубо локальным проектом, загнанным лишь в один регион.

А вот "Черкащани" дальше своей области даже не смотрели и сконцентрировались на достижении цели – теперь эта сугубо местная партия имеет своего главу облсовета Анатолия Пидгорного. Аналогично произошло и в Полтаве, где очень широкая коалиция из "Батьківщини", "ЄС", "Рідного міста" и "Слуги народа" объединилась вокруг местной "Довіри", продвинув в спикеры уже второй раз Александра Биленького (ранее он представлял на этой должности БПП, а теперь – именно "Довіру"). Наконец, маленькая сенсация произошла на Буковине, когда Аграрная партия, пришедшая на финише выборов в Черновицкий облсовет только четвертой, заняла место ее главы для своего представителя Алексея Бойко. И это стало своеобразным мастер-классом коалициады от мало кому известного за пределами региона "хозяина Бессарабии" Василия Козака.

партии облсовет Местные выборы Петров Алексей депутаты Товмасян Артур Дмитренко Елена Кондрачук Сергей
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