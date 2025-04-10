Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"

Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее прошлое, утверждая, что Манукян был тесно связан с убитым в феврале этого года в Москве сепаратистом и "героем" антимайдана Арменом Саркисяном. Насколько эти утверждения соответствуют действительности?

Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее прошлое, утверждая, что Манукян был тесно связан с убитым в феврале этого года в Москве сепаратистом и "героем" антимайдана Арменом Саркисяном. Насколько эти утверждения соответствуют действительности?

Владимир Манукян харьковским бизнесменом стал относительно недавно – в 2014 году. Сам он родом из Енакиево, учился в Донецке и на Донбассе же вел свой бизнес – в частности, как совладелец ООО "Терра Энерджи", ООО "Шахтинвестпром" и ООО "Донэнергопром ЛТД". Но с началом войны и после оккупации части Донбасса русскими он переехал в Харьков.

Вскоре после переезда прошел дебют Владимира Манукяна в медийном пространстве. Его в своей публикации вспомнил журналист Юрий Бутусов – в его публикации речь шла о контактах руководства Харькова и области с криминальными кругами. Владимир Манукян упоминается как криминальный авторитет, руководитель группировки, конкурирующей за сферы влияния с группировкой Вадима Казарцева по прозвищу "Князь". И, по информации Бутусова, Владимир Манукян уже в 2016 году благодаря связям в местных властях вышел на вершины теневой экономики Харьковщины, а затем и местного криминалитета.

Независимо от Юрия Бутусова в тот же период времени о незаконной деятельности Владимира Манукяна упомянул в своем интервью "Украинской правде" министр внутренних дел Арсен Аваков. 2016 год в Харькове был годом криминальных войн. По словам Авакова, это было именно противостояние между группировками Манукяна и Казарцева. Он же подтвердил, что у Манукяна были крепкие контакты с руководством Харьковской облгосадминистрации.

О дружеских отношениях Владимира Манукяна с руководящей верхушкой Харьковской области писала также журналистка Кристина Бердинских – на фото, которое она добавила к тексту Манукян сидит рядом с тогдашней главой ХОГА Юлией Светличной, прокурором Харьковской области Юрием Данильченко и начальником областного управления СБУ Андреем Носачем. Более мощную поддержку на областном уровне не представить! Поэтому вполне вероятно, что за какие-то два года Владимир Манукян смог возглавить в Харькове и теневые процессы, и людей, которые предпочли бы из тени не выходить. Связи Манукяна с руководителями силовых структур также объясняют, почему стражи порядка им не интересовались.

Фото: Kristina Berdynskykh

Директор Центра исследований проблем гражданского общества политолог Виталий Кулик пишет, что, ведя бурную деятельность в Харькове, Владимир Манукян не забывал и об оккупированной малой родине и своих делах там. В частности, он успешно перерегистрировал свои ООО "Шахтинвестпром" и "Донэнергопром ЛТД", и теперь они числятся в реестрах юридических лиц РФ. Также, по словам Виталия Кулика, Манукян все же фигурировал как минимум по двум уголовным делам. Одно из них по статье о финансировании терроризма возбудила СБУ – но не Харьковское управление, а Киевское. Речь шла о поставках продуктов питания и горючего боевикам так называемых "днр-лнр". Как утверждает Виталий Кулик, Манукян был одним из совладельцев сети заправок "ТД САН ОЙЛ", фигурировавшей по уголовному делу о финансировании терроризма.

Тот же Кулик в своей публикации утверждает, что Владимир Манукян был тесно связан с Арменом Саркисяном (Арменом "Горловским") и не прерывал контактов и после 2014 года. Экс-глава Луганской облгосадминистрации Георгий Тука прямо назвал Манукяна правой рукой Армена Горловского.

Армен Горловский с домайданных времен входил в группировку Юры Енакиевского и отметился тем, что во время Революции Достоинства поставлял кадры для антимайдана. Правоохранители считают его причастным к убийству журналиста Вячеслава Веремия и за это объявили в розыск еще в 2014 году. Совместным с Манукяном в то время у Армена Саркисяна было увлечение боксом – Саркисян был вице-президентом "Федерации бокса Донбасса", а Манукян руководил ОО "Енакиевское местное представительство федерации любительского и профессионального бокса Донецкой области".

После Майдана Армен Горловский скрылся на оккупированной части Донбасса и за короткое время сделал там солидную криминальную карьеру – он стал так называемым "смотрящим" по местному бизнесу. И это, хоть и не напрямую, но тоже свидетельствует о регулярной коммуникации, как минимум, между ним и Владимиром Манукяном – вряд ли перерегистрация бизнеса и его сохранность в собственности возможны без ведома главного криминального авторитета, тем более у так называемых "днр-лнр".

Также в 2014 году Армен Саркисян создал из местного криминалитета так называемый батальон "АрБат", сражавшийся на стороне россиян и впоследствии присоединившийся к одной из частных военных компаний, подконтрольных министерству обороны РФ. После смерти Евгения Пригожина Саркисян унаследовал его "бизнес" по рекрутированию боевиков по тюрьмам Донбасса и России, о чем сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Владимир Манукян на подконтрольной правительству части Украины стал инвестором – в 2018 году он создал финансовую компанию "Магма Капитал", через которую вкладывал деньги в сельское хозяйство и переработку зерна. Делал ли он это как "правая рука" Армена "Горловского" – вопрос открытый. Также отсутствует в открытых источниках информация, чем именно завершилось дело о финансировании терроризма, в котором Манукян фигурировал. Журналист и военнослужащий Кирилл Сазонов утверждал, что Манукян и Саркисян не просто поддерживали контакты, но и сотрудничали до убийства Саркисяна. И здесь уже можно только предполагать, в чем именно заключалось их взаимодействие, зная, чем занимался Армен Горловский и учитывая, что не один авторитетный источник называл его правой рукой Манукяна.

Унаследовала ли правая рука дела покойного и, если да, то какие именно – очевидно станет известно после войны.

С началом широкомасштабной фазы российской агрессии Владимир Манукян из Украины уехал. У него теперь есть бизнес еще и в Польше – компания "Vostok-AGRO", которая, судя по названию, должна быть сельхозпроизводственной, но на самом деле оказывает посреднические услуги.