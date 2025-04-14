Путин бьет не только по Украине – а по репутации США и Трампа
Для повышения уровня поражения ракета имела кассетный снаряд, что увеличило радиус смертоносности и как можно более болезненные последствия для гражданского населения. Среди погибших – двое детей. Между ракетами была пауза, также сознательно направленная на увеличение жертв.
Таким образом, на следующий день после очередного акта публичных разговоров Виткоффа и Путина, россияне увеличили масштабы разрушений и убийства мирных жителей. На глазах всего мира Путин бросает вызов здравому смыслу и готовности закрывать глаза сообществ и организаций, уничтожать репутацию новой администрации США и лично президента Трампа относительно мирных инициатив, не имеющих перспектив в данных условиях.
Это военное преступление и инициаторы, те, кто его готовил, и исполнители должны нести ответственность. Системность таких действий после Кривого Рога также очевидна.
Какие бы военные ни были в городе, а военные есть во всех городах сейчас, это сознательное публичное убийство, организованное российскими преступниками.