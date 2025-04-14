11:59  14 апреля
В Украине обновили программу "Доступные лекарства": какие препараты добавили
11:51  14 апреля
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну: есть пострадавшие
06:18  14 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
Ольга Айвазовская Председатель правления гражданской сети "Опора" info@regionews.ua
14 апреля 2025, 14:30

Путин бьет не только по Украине – а по репутации США и Трампа

14 апреля 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
Суммы – сплошная боль. По состоянию на данный момент 34 погибших и 119 раненых. Россияне снова сознательно и посреди белого праздничного выходного дня ударили двумя баллистическими ракетами по центру украинского города
Суммы – сплошная боль. По состоянию на данный момент 34 погибших и 119 раненых. Россияне снова сознательно и посреди белого праздничного выходного дня ударили двумя баллистическими ракетами по центру украинского города
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Для повышения уровня поражения ракета имела кассетный снаряд, что увеличило радиус смертоносности и как можно более болезненные последствия для гражданского населения. Среди погибших – двое детей. Между ракетами была пауза, также сознательно направленная на увеличение жертв.

Таким образом, на следующий день после очередного акта публичных разговоров Виткоффа и Путина, россияне увеличили масштабы разрушений и убийства мирных жителей. На глазах всего мира Путин бросает вызов здравому смыслу и готовности закрывать глаза сообществ и организаций, уничтожать репутацию новой администрации США и лично президента Трампа относительно мирных инициатив, не имеющих перспектив в данных условиях.

Это военное преступление и инициаторы, те, кто его готовил, и исполнители должны нести ответственность. Системность таких действий после Кривого Рога также очевидна.

Какие бы военные ни были в городе, а военные есть во всех городах сейчас, это сознательное публичное убийство, организованное российскими преступниками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Украина США Россия Сумы ракетный удар Дональд Трамп Путин
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Смертельная статистика: россияне убили более шестисот украинских детей
14 апреля 2025, 14:56
На Черниговщине пенсионер погиб из-за взрыва неизвестного предмета
14 апреля 2025, 14:51
Оккупанты ударили из артиллерии по поселку на Херсонщине: повреждены дома и магазины
14 апреля 2025, 14:45
Литва выделит Украине 10 млн евро на производство дальнобойного оружия
14 апреля 2025, 14:09
В Житомирской области женщина погибла, врезавшись на телеге в электроопору
14 апреля 2025, 13:57
В Черкасской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми
14 апреля 2025, 13:45
На Донетчине не утихают обстрелы: есть погибший и раненые
14 апреля 2025, 13:39
Украина до сих пор не получила обещанные США системы Patriot, – Зеленский
14 апреля 2025, 13:22
В Киеве пьяные юноши громко включали российскую музыку и глумились на фоне трагедии в Сумах
14 апреля 2025, 13:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »